Valladolid, un destino turístico mágico: aumenta un 8,55% el número de viajeros en febrero antes de Semana Santa

La información recogida por el Instituto Nacional de Estadística y por AEVAT-CEOE relativa al mes de febrero de 2026 refleja datos positivos para el turismo en Valladolid, con un incremento significativo en el número de viajeros y una evolución favorable en el conjunto de las pernoctaciones respecto al mismo periodo del año anterior.

La ciudad de Valladolid ha registrado un incremento del 8,55% en el número total de viajeros, alcanzando la cifra de 37.187 visitantes, y un aumento del 1,23% en las pernoctaciones, consolidando así una tendencia de crecimiento del turismo en la ciudad incluso en un mes tradicionalmente de menor actividad.

En el ámbito hotelero, destaca especialmente el crecimiento del número de visitantes, que ha aumentado un 7,8% en comparación con febrero de 2025. Este incremento se ha visto acompañado por una ligera reducción en el número de pernoctaciones en hoteles, por debajo del 2%, que se ve compensada con los datos registrados en apartamentos turísticos.

Uno de los datos más destacados en febrero de 2026 es el crecimiento del turismo internacional. El número de viajeros extranjeros alojados en hoteles ha aumentado cerca de un 30% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que las pernoctaciones de este segmento han crecido casi un 20%, consolidando la proyección internacional del destino.

Asimismo, los indicadores económicos del sector reflejan una evolución favorable. La tarifa media diaria y los ingresos por habitación disponible han experimentado un ligero incremento, mientras que el empleo en establecimientos hoteleros ha crecido cerca de un 12%, evidenciando el dinamismo del sector turístico local.

En comparación con otros destinos de Castilla y León, Valladolid refuerza su posicionamiento competitivo. La ciudad se sitúa como el segundo destino de la comunidad en número de viajeros, solo por detrás de Salamanca, y mejora su posicionamiento respecto al número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros, superando a destinos como Burgos o León, con los que compite habitualmente.

Además, Valladolid alcanza el mayor grado de ocupación hotelera de la comunidad durante el mes de febrero, con un 63,7% de habitaciones ocupadas, un dato significativamente superior al de otros destinos regionales.