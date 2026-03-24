Una Semana Santa de Valladolid 2026 llena de actividades: experiencias para todos los públicos

La Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid presenta un programa de visitas guiadas dirigido a todos los públicos.

El objetivo pasa por dar a conocer la tradición, las costumbres y la esencia de la ciudad durante uno de sus acontecimientos más relevantes.

Visitas guiadas

En primer lugar, la oferta contempla las ‘Visitas Guiadas de Pasión’ con la ruta ‘Paso a paso’, que tendrá lugar el martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril a las 10:15h a través de un recorrido por las iglesias penitenciales del centro de la ciudad.

El público tendrá la oportunidad de descubrir los pasos que albergan en su interior, creados por los grandes escultores de la Escuela Castellana.

La ‘Ruta de Pasiones’ se celebrará los días 1 y 2 de abril a las 10:15h con salida desde la Oficina de Turismo de la Acera de Recoletos, y la ruta de las ‘7 iglesias’, en la que la tradición vallisoletana de visitar las iglesias los días santos se recupera y así conocer algunos de los templos más bellos de la ciudad. La visita se llevará a cabo el jueves 2 y viernes 3 de abril con dos pases, el primero a las 10:30h, y el segundo a las 16:00 h.

Cuatro visitas guiadas teatralizadas

La programación incluye también cuatro visitas guiadas teatralizadas; la primera de ellas, ‘Potajes y dulces de pasión’, ofrecerá la posibilidad de conocer la ciudad y los entresijos de las cocinas palaciegas, además de degustar los platos típicos de Semana Santa y se llevará a cabo los días 28 y 29 de marzo y 2, 3 y 4 de abril a las 12:00h.

La programación cuenta también con rutas para los amantes de la literatura con el ‘Hereje de Miguel Delibes’ los sábados 28 de marzo y 4 de abril a las 17:00h, y para los apasionados de las leyendas con ‘Fantasmas y más’ el 28 de marzo a las 20:30h y el 4 de abril a las 21:30h. ‘Valladolid y sus secretos’ tendrá salida el viernes 27 a las 20:20h y el miércoles 1 de abril a las 21:30h.

Las visitas guiadas ‘Valladolid histórico’, ‘Ríos de luz’ y ‘Valladolid en idiomas’ y la ‘Ruta arqueológica’ también podrán disfrutarse durante estos días, así como la visita al Museo Nacional de Escultura.

La Torre de la Catedral ampliará sus horarios en Semana Santa durante el jueves, viernes y sábado santo con visitas a las 11:00h, 12:00h, 13:00h, 17:00h, 18:00h, 19:00h y 20:00h y el domingo de resurrección en horario de mañana a las 11:00h, 12:00h y 13:00h.

El Bus turístico tendrá salidas el 27 de marzo, viernes de Pasión a las 17:00h, 18:00h y 19:00h, el 28 de marzo, sábado de Pasión, a las 12:00h, 13:00h y 17;00h, el 29 de marzo, domingo de ramos, a las 17:00h, el 4 de abril, sábado santo, a las 12:00h y 13:00h y el domingo de resurrección, a las 17:00h, 18:00h y 19:00h.

Exposiciones

La Semana Santa también podrá descubrirse a través de dos exposiciones hasta el próximo 5 abril. La muestra fotográfica ‘Tres Encuentros’, con imágenes de la Semana Santa de Valladolid, Medina del Campo y Medina de Rioseco, estará disponible en la Oficina de la Acera de Recoletos y la exposición ‘Imaginario Digital’, en la que el público disfrutará de primera mano de Valladolid y su imaginería procesional, en la Sala de Exposiciones de San Benito

Toda la información e inscripciones de las visitas guiadas y de las actividades estarán disponibles en la Oficinas de Turismo de Valladolid ubicadas en la Acera de Recoletos y San Benito, en el punto de información de la estación de trenes y a través de la web info.valladolid.es