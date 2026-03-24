El Día Pruno, un exclusivo y divertido festival con grandes vinos y música en la Ribera del Duero: esta es la fecha

La bodega Finca Villacreces, ubicada en pleno corazón de la Milla de Oro de la Ribera del Duero celebra, este 20 de junio, la décima entrega del Día Pruno, coincidiendo con la entrada del verano.

A partir de hoy, 24 de marzo, ya están disponibles las entradas del Día Pruno 2026. El grupo toledano Veintiuno, uno de los conjuntos más en forma del año, será el cabeza de cartel musical, justo después de compartir varios conciertos en la gira retorno de La Oreja de Van Gogh.

Como teloneros, Finca Villacreces ha apostado por un grupo emergente con carácter local como Bravo Maldonado. La joven formación vallisoletana trasladarán hasta la Milla de Oro su sonido fresco y letras afiladas con las que animarán a los asistentes que tenga la oportunidad de vivir la última entrega de este evento.

Para el cierre de este ciclo, el Día Pruno contará con nuevas propuestas y recuperará algunas de las actividades de los primeros años y que fueron la base sobre la que se construyó un evento premiado en numerosas ocasiones.

Entre esas novedades, se incluye un Taller de Perfume o una visita “diferente” a las entrañas de la bodega. Además, los asistentes podrán disfrutar de un paseo en bicicleta por los viñedos, o algunas de las actividades más valoradas en estos diez años como su Escape Room, el Casino del Vino o la Anticata, pequeña obra teatral que, con mucho humor, parodian las catas de vinos.

La entrada incluye la asistencia a los conciertos, 2 actividades dirigidas a elegir, la comida (hamburguesa gourmet con patatas), tres copas de los vinos más representativos de la bodega, café y postre, además de un kit de bienvenida que consta de copa, cuelgacopas, pulsera, bolsa...

Además, Finca Villacreces anima a todos los participantes a que utilicen la opción de llegar hasta esta joya de la Milla de Oro de Ribera del Duero en los autobuses, ida y vuelta, que organiza desde Valladolid (18€), Tudela (18€), Peñafiel (15€) y Madrid (30€).

Para este evento, Finca Villacreces cuenta con el apoyo de varios colaboradores sin los que no sería posible crear esta experiencia única: Cafés Dromedario, Fuente Aceña Boutique Hotel, Loison, IPE y Cristafiel.