Batalla campal en un pueblo de Valladolid tras una discusión en un bar: puñetazos en el ojo, amenazas y un herido grave

La Guardia Civil ha detenido a un hombre, vecino de Valladolid, como presunto autor de un delito de lesiones graves tras agredir a otro hombre con un fuerte puñetazo en un ojo.

Además, otros tres vecinos de Aldeamayor han sido investigados por delitos de amenazas contra la víctima y su padre.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 15 de marzo de 2026.

El padre del agredido presentó denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Boecillo, tras comunicarle su hijo que había sido increpado por un grupo de varones en las inmediaciones de un establecimiento público de Aldeamayor de San Martín.

Allí se originó una discusión y, en un momento dado, sin mediar palabra, uno de los individuos se aproximó a la víctima y le propinó un puñetazo directo en el ojo, causándole lesiones de carácter grave.

Al recibir la llamada de auxilio de su hijo, el padre se desplazó de inmediato al lugar de los hechos y lo trasladó al Hospital de Valladolid, donde los facultativos confirmaron la gravedad de las lesiones.

Según la denuncia, mientras el padre prestaba auxilio a su hijo tras la agresión, tres varones se aproximaron a ambos y les profirieron amenazas en caso de que denunciaran lo ocurrido, incrementando así la sensación de indefensión y agravio.

Una vez formalizada la denuncia, la Guardia Civil inició las actuaciones encaminadas al esclarecimiento de los hechos.

Tras diversas gestiones de investigación, los agentes lograron localizar a los implicados, procediendo a la detención del presunto autor material de la agresión y a la investigación de los otros tres individuos por su presunta participación en las amenazas.

La Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias, que ya han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid.

El Ayuntamiento rechaza la agresión

El Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín ha querido manifestar su “más firme y absoluta condena ante cualquier forma de violencia” por “constituir una vulneración intolerable de la dignidad de las personas”.

Tras la agresión han defendido “la convivencia pacífica, el respeto mutuo y la seguridad de todos los vecinos” que es “una prioridad para el Equipo de Gobierno" que ha reiterado su “compromiso de impulsar cuantas actuaciones sean necesarias para prevenir y erradicar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones”.