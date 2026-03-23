Siloé serán los pregoneros de las fiestas de Valladolid: “Aceptamos el reto, qué bonito"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado que los integrantes del grupo musical Siloé serán los pregoneros de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo del próximo mes de septiembre.

Carnero lo ha desvelado hace unos minutos a través de un vídeo en X, desde el balcón del Ayuntamiento de Valladolid, acompañado del grupo vallisoletano.

“Su nombre está unido al de nuestra ciudad y cada vez suena más lejos. El orgullo vallisoletano impregna su música, por eso Siloé pregonarán las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. La Plaza que les ha visto triunfar será suya una vez más, ¡gracias por querer a Valladolid”, ha publicado Carnero.

Su nombre está unido al de nuestra ciudad y cada vez suena más lejos.El orgullo vallisoletano impregna su música, por eso @siloe_music pregonarán las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

La Plaza que les ha visto triunfar será suya una vez más, ¡gracias por querer a #Valladolid! pic.twitter.com/cRzwsM6bPG — Jesus Julio Carnero (@JesusJCarnero) March 23, 2026

En el vídeo, Carnero les ha preguntado a los integrantes de Siloé sobre la Plaza Mayor de Valladolid: “Para mí la plaza más bonita de España que ha servido de inspiración a muchas otras”, “un sitio histórico” y “sería un orgullo tremendo ver esta plaza llena”, señalaron los cantantes.

Por ello, se han mostrado muy emocionados al ser los próximos pregoneros: “Aceptamos el reto, qué bonito. Amigos nos vemos el día 4 de septiembre, a las 19 horas, Siloé con todo Valladolid porque toda la ciudad se convierte en pregonera de estas fiestas”, dijo Fito, el vocalista del grupo.