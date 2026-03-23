Pedro (39), ganadero que suministra la mejor carne al negocio familiar: “Un 80% de los ingresos se va en gastos”

Pedro Alonso con las vacas en su explotación. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Carpio es un municipio de la provincia de Valladolid que, en la actualidad y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) cuenta con una población que alcanza los 923 habitantes.

Allí nació Pedro, un ganadero de 39 años que recogió el testigo de su padre para dedicarse a la explotación de vacuno con la que cuenta en la actualidad y que suministra a la carnicería de la localidad.

Una carnicería que lleva el nombre de Nogloinsa, familiar y con 41 años de historia y en la que al frente está su hermana Saray, que cogió las riendas del negocio después de la jubilación de su madre.

Conocemos al detalle esta preciosa historia de una familia que lucha, primero por mantener viva la llama del campo y, segundo, que proporciona un servicio indispensable en forma de carnicería a los habitantes del lugar.

Pedro, la ganadería y su explotación

“Me defino como una persona trabajadora, sencilla y muy ligada al campo. He seguido con la tradición familiar iniciada por mi padre que se dedicaba al cuidado del ganado y suministro la carne para la carnicería familiar”, explica Pedro Alonso Calles.

Tiene 39 años, nació en Carpio, en la provincia de Valladolid, y lleva 26 suministrando la mejor carne a Alimentación Nogloinsa, que es la carnicería de la localidad que cuenta con un total de 41 años de historia, ni más ni menos. Cuenta con una amplia formación en el mundo ganadero.

Pedro Alonso en su explotación ganadera. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Desde mi explotación ganadera en El Carpio mantengo ese vínculo entre el campo y el comercio local, ofreciendo productos de cercanía y calidad. Quiero continuar manteniendo viva esta tradición pese a las dificultades y los cambios que está viviendo el sector”, señala.

Su infancia estuvo muy ligada al campo y a la ganadería. Desde pequeño acompañaba a su padre y gracias a la experiencia, en el año 2012, compró el primer lote de vacas a su nombre y cuenta con vacas de vientre y cebadero en Carpio, Castrejón de Trabancos y Nava del Rey.

“Cuento con 100 vacas y unos 200 terneros. A la carnicería suministro ternera hembra, entre 200 y 250 kilos de canal”, apunta.

Un 80% de los ingresos en gastos

“Un 80% de los ingresos se va en gastos. Al final se puede vivir de esta profesión, pero es muy esclava porque tiene que estar con los animales los 365 días del año. Es duro, pero no queda otra que seguir adelante”, apunta.

Pedro afirma que en los últimos años su explotación “ha sido rentable” pero añade que “ha estado años cubriendo gastos” y ahora sufre la subida de los precios derivados de la Guerra de Irán y mira al futuro con preocupación citando a Mercosur.

“Mercosur afectará porque puede entrar carne más barata de otros países en el nuestro y eso va a presionar y a tensionar los precios, siendo competencia desleal al no cumplir las mismas condiciones sanitarias que a nosotros nos exigen”, señala convencido.

La explotación de Pedro Alonso en Carpio. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

A pesar de todo, el profesional del campo “sigue apostando por la ganadería” y por “continuar con la tradición familiar” con el fin de “mantener vivo el vínculo con la carnicería del pueblo” para “preservar el trabajo” que su familia ha desarrollado durante años.

Saray acaba como carnicera

“Me defino como una persona trabajadora, sencilla y familiar. Nací en Carpio. Después de formarme y trabajar en la rama sanitaria volví al pueblo para opositar, pero siempre ayudaba en la carnicería. Fue entonces cuando mi madre se jubiló y decidí coger las riendas del negocio”, asegura Saray Alonso Calles.

Ella es la hermana de Pedro, el ganadero. Tiene 41 años y cuenta con un Grado Superior de Laboratorio y Diagnóstico Clínico. Es amante de los deportes y del baile y está al frente del negocio familiar.

“Soy la cuarta de cinco hermanos y recuerdo mi infancia como muy divertida y familiar, siguiendo el ejemplo de ellos y aprendiendo de mi madre. Cada vez fui cogiendo más destreza en el negocio y en mayo de 2008 tomé las riendas del mismo”, confiesa.

Ella se encarga de recibir la carne que le proporciona la explotación ganadera de Pedro y de dar el mejor trato a los vecinos de Carpio que valoran la calidad de la carne que compran.

Saray Alonso al frente de la carnicería de Carpio. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

41 años de historia

La carnicería, como afirma Saray, abrió sus puertas en diciembre de 1985. Se ubica en la calle Condesa del Carpio, 3, y lleva el nombre de Nogloinsa que es la combinación de las iniciales de las cuatro hermanas de Pedro: Noelia, Gloria, Inés y Saray.

“El establecimiento comercial es un supermercado de alimentación en el que se vende pan, fruta, productos ultracongelados y droguería, pero que tiene como núcleo central el negocio de la carnicería”, añade la de Carpio.

Allí venden productos frescos. Desde cerdo, pollo, conejo, lechazo y hasta cochinillo, pero muy centrado en la ternera. La clientela tiene un abanico muy grande de posibilidades y están en continuo crecimiento y renovación para ofrecer productos variados a los habitantes del lugar.

El mismo porcentaje de gastos que la explotación

“La carnicería es un negocio de rentabilidad moderada e inestable que a lo largo del año varía mucho. Hay meses muy difíciles y otros mejores. Se gana un sueldo medio, lo normal para vivir y salir adelante. El 80% de los ingresos se van en gastos”, apunta, igual que su hermano.

Apunta que hace cinco años un filete de ternera “podía valer dos euros y ahora están en los cuatro” argumentando que “se encarece la venta porque también lo hacen los costes del cebo” que “repercuten en el precio final del producto”.

“A pesar de las dificultades, y la presión que tenemos con las grandes superficies, intentaré continuar con la tradición familiar y mantener la carnicería del pueblo, ya que es una forma de preservar el trabajo que mi familia ha desarrollado durante muchos años con tanto esfuerzo y sacrificio”, finaliza.