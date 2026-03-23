Dos menores, trasladados inconscientes al hospital tras caerse de un patinete en Simancas
Un niño de 14 años y una niña de 16 han sufrido una caída esta tarde en el camino de la Cruz de la localidad vallisoletana.
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Dos menores, un niño de 14 años y una niña de 16, han sido trasladados al Hospital Universitario Río Hortega tras quedar inconscientes esta tarde en una caída de patinete en el camino de la Cruz, en Simancas.
A las 17:24 horas el 112 recibió una llamada que alertaba de la grave caída, por lo que se dio aviso a la Policía Local de Simancas, a la Guardia Civil de Valladolid y a Emergencias Sanitarias Sacyl.
Además, se han enviado dos ambulancias de soporte vital básico, el equipo médico del Punto de Atención Continuada de Arroyo-La Flecha y un helicóptero medicalizado.
En el lugar, el helicóptero medicalizado de Sacyl ha trasladado al chico al Hospital Universitario Río Hortega y una ambulancia de soporte vital básico con el médico ha trasladado a la chica también al Río Hortega.