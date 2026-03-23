Los IX Premios de la Industria en España calientan motores: ya están abiertas las candidaturas

En el acto de presentación han estado Javier Escribano, director general de la Fundación TecnoVitae, Álvaro Prieto, Project Manager, y Alejandra Alonso, Project Manager. Cedida

La Fundación TecnoVitae ha inaugurado oficialmente la convocatoria para los IX Premios de la Industria en España, consolidando estos galardones como una de las citas más relevantes para el sector tecnológico y empresarial del país.

Las compañías interesadas en participar tienen hasta la mañana del 11 de mayo de 2026 para formalizar sus candidaturas a través del portal web oficial del certamen.

Este anuncio marca el inicio de una edición que culminará el próximo 18 de junio con una gala en el Auditorio del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, donde se espera la asistencia de cerca de 600 profesionales para celebrar la excelencia y el avance del tejido industrial nacional.

Durante la presentación de esta nueva entrega, el director general de la Fundación TecnoVitae, Javier Escribano, subrayó que el progreso de cualquier sociedad avanzada depende directamente de su capacidad de innovación y del vigor de su industria.

En esta línea, los premios buscan poner en valor el esfuerzo de las organizaciones que motorizan el desarrollo económico y social.

El prestigio de estos reconocimientos viene respaldado por la trayectoria de premiados en años anteriores, entre los que figuran entidades de la talla de Renault España, Michelin, Hewlett-Packard Enterprise, Gullón o Abadía Retuerta, demostrando la enorme diversidad y calidad de los proyectos que compiten en este escenario.

Para el presente año, la estructura de los galardones se amplía e incluye siete categorías principales que abarcan desde la Innovación Industrial y la Industria Agroalimentaria hasta la Industria de la Movilidad, la Digital, la Solidaria y la Iniciativa Emergente, sumando como gran novedad en 2026 la categoría de Industria del Hábitat.

Además, se mantienen las menciones especiales a la Comunicación y a la Trayectoria, las cuales serán otorgadas directamente por un jurado compuesto por figuras de primer nivel en el ámbito empresarial y administrativo.

Entre los expertos encargados de la valoración se encuentran directivos de empresas líderes como Salesforce, Michelin, CNH y Horse, así como representantes de instituciones como el ICEX, Vitartis, INGITE o diversas autoridades locales y provinciales.

Participar en esta novena edición representa para las empresas una plataforma estratégica de visibilidad nacional y una oportunidad para fortalecer alianzas comerciales.

Jurado destacado

El jurado estará formado por destacadas figuras del ámbito empresarial, industrial y social, cuya experiencia y criterio garantizarán un proceso de valoración riguroso y transparente.

Entre sus miembros figuran: María de la Paz Robina Rosat, presidenta de Michelin España y Portugal; Ángel Rodríguez Lagunilla, Head of Manufacturing de CNH región EMEA; Ana Alonso Muñumer, vicepresidenta senior para la región suroeste de EMEA en Salesforce.

También Alberto de los Ojos Moral, director de Operaciones de Horse en Valladolid; José Antonio Galdón Ruiz, presidente del Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE); Juan Francisco Calero Heras, director editorial en carwow.es; Isabel Clavero Mañueco, directora territorial de Comercio del ICEX; Santiago Miguel Casado, presidente de Vitartis

Así como Estíbaliz González de la Serna, presidenta de AEICE; Silvia Tomillo Alonso, concejala delegada de Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Valladolid; Roberto Migallón González, diputado delegado del Área de Empleo, Desarrollo Económico, y Reto Demográfico de la Diputación de Valladolid; Rafael Álvarez Palla, decano de ingenierosVA; y Javier Escribano Cordovés, director general de la Fundación TecnoVitae.

Toda la información detallada sobre los requisitos de participación y las bases reguladoras se encuentra ya disponible para consulta en el sitio web premiosdelaindustria.es.