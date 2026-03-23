Golpe letal a un grupo criminal que robaba vehículos para atacar a camiones en ruta: usaban violencia e intimidación

La Guardia Civil de Valladolid y Zamora, en el marco de la Operación Saturpa, ha detenido a un total de seis personas como presuntos miembros de un entramado criminal asentado en Valladolid.

La actividad del grupo se extendía a varias provincias de Castilla y León, con especial incidencia en la provincia de Zamora.

La actividad delictiva del grupo se centraba en la sustracción de mercancías en ruta, forzando camiones estacionados en áreas de descanso, en muchos casos mientras el conductor dormía en el interior del vehículo.

La investigación

La investigación comenzó en diciembre de 2025, tras el robo de un turismo y una furgoneta en las localidades de Boecillo y Aldeamayor de San Martín, vehículos que posteriormente aparecieron en un pinar de la localidad de Cuellar (Segovia).

Los agentes de la Guardia Civil, pronto detectaron un grupo de personas con numerosos antecedentes y ya conocidos por las Fuerzas Cuerpos de Seguridad que pudieran estar detrás de dichos robos, todos ellos vecinos de Valladolid, a excepción de una persona con residencia en la localidad de Cigales.

Poco después volvieron a actuar, robaron una furgoneta en la ciudad de Zamora y sustrajeron mercancía en esa misma provincia. Estos hechos hicieron que las investigaciones de ambas comandancias se unificaran, lo que llevó a iniciar una investigación conjunta.

A comienzos de este año, el grupo criminal inició una intensa actividad delictiva, cometiendo robos de vehículos y mercancías en las provincias de Valladolid, Zamora, Burgos y Segovia.

Elevó la peligrosidad

El grupo criminal elevó la peligrosidad de sus acciones en la localidad de Villanueva de los Caballeros (Valladolid), donde, al ser sorprendidos por el conductor de un camión cuya carga estaban robando, lejos de huir, arremetieron contra él.

La Guardia Civil ante estos avances, inició la fase de explotación de la investigación con la detención de un individuo cuando regresaba a la habitación de un hotel de Valladolid, en el que llevaba tiempo residiendo, un lugar cuya localización supuso un importante esfuerzo para los agentes.

Se trataba de un delincuente con amplia experiencia, y en libertad desde mayo de 2005 tras cumplir varios años de condena por hechos similares.

En días sucesivos, en otra zona de Valladolid, fueron detenidos otros dos miembros del grupo. Además, en la localidad de Renedo de Esgueva se produjo una cuarta detención: un vecino de Valladolid que proporcionaba apoyo logístico a la organización criminal, y otros dos componentes de la organización en Zamora.

Registros y detenciones

Durante los días 11 y 12 de marzo se llevaron a cabo entradas y registros en viviendas y fincas situadas en Valladolid, Laguna de Duero, Renedo de Esgueva y Cigales.

En los registros, se ha logrado la incautación de dispositivos para arrancar vehículos, medios de ocultación, dinero y numerosa mercancía de la cual ya se ha podido acreditar la ilícita procedencia de mucha de ella y se trabaja para la comprobación del resto.

Igualmente, en una de las fincas se localizaron varias placas de matrícula utilizadas por la organización y los restos despiezados y calcinados de un turismo sustraído el 20 de febrero en la localidad de Burgos.

A lo largo de la investigación, la Guardia Civil ha logrado esclarecer un total de 32 hechos delictivos, entre ellos 12 sustracciones de vehículos, 6 tentativas de robo de vehículos, 12 robos en el interior de camiones, uno de ellos con violencia y 2 tentativas de robo en camiones.

En la mañana del 13 de marzo, los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó el ingreso en prisión de cuatro integrantes del grupo criminal. La investigación continúa abierta y no se descarta que puedan aparecer nuevos hechos relacionados con la actividad delictiva de los implicados.