Se busca a Josefa, una mujer de 71 años desaparecida en Arroyo de la Encomienda

El Centro Nacional de Desaparecidos ha informado de la desaparición de Josefa Vicenta, una mujer de 71 años, en el municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda.

Según informan estas fuentes se ha perdido su rastro este lunes, 23 de marzo, en el municipio vallisoletano.

Es de constitución física corpulenta, mide 1,60 metros, tiene color de ojos marrones, pelo castaño liso y largo.

El Centro Nacional de Desaparecidos ha facilitado el teléfono 062 de la Guardia Civil para todo aquel que disponga información de la persona desaparecida con el fin de dar con su paradero cuanto antes.