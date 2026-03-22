Inaugurada la Semana Santa de Tordesillas con la aspiración de convertirse en fiesta de Interés Turístico Nacional

Tordesillas (Valladolid) ha dado inicio este pasado sábado, 21 de marzo, a la Semana Santa 2026 con el pregón oficial de Guillermo Camino, consiliario de la Junta de Cofradías de Valladolid y ex párroco de la localidad.

En la iglesia de San Pedro, Camino ha apelado al vínculo del agua y las historias de la Pasión, animando a vecinos y visitantes a que "participen y se impliquen en estas celebraciones".

Al acto también acudieron diferentes autoridades de Tordesillas, como el alcalde, Miguel Ángel Oliveira, o el presidente de la Junta Local de Semana Santa, Isaías García, quienes además pudieron descubrir la nueva talla del Cristo Resucitado, presentada y bendecida en este mismo evento.

El pregonero, que inició su andadura pastoral en Tordesillas, reflejó en su discurso la emoción de sus primeras misas y semanas santas, subrayando la importancia de las procesiones para el municipio, pero también cómo ese camino acuático que es el Duero "plantea en realidad un lazo que une poblaciones de forma física y religiosa".

Para el religioso, estos días "no son solo un momento de recogimiento, sino también una oportunidad de encuentro entre creyentes y no creyentes que se emocionan al paso de las imágenes y se vinculan con el mismo sentido de exaltación y amor".

Por otro lado, Isaías García evocó de nuevo "la importancia de la Semana Santa tordesillana", además de las "joyas culturales y religiosas que componen sus procesiones y que cada año hacen que nuestro municipio reciba a visitantes de todas partes para maravillarse con nuestras tallas".

Oliveira ha destacado el "sentido de identidad" que implica la Semana Santa y ha calificado esta como una "parte fundamental de nuestra localidad, de nuestras costumbres y de nosotros mismos como tordesillanos y tordesillanas".

En esta línea, el primer edil ha agradecido a Guillermo Camino sus palabras y la labor de la Junta Local de Cofradías "a la hora de engrandecer esta Semana Santa que con razón aspira a ser de Interés Turístico Nacional".

"Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando a las cofradías, al igual que al conjunto del tejido asociativo del municipio, en todas sus iniciativas", ha garantizado Miguel Ángel Oliveira.

Por último, el alcalde mostró su agradecimiento al imaginero autor de la nueva talla del Cristo Resucitado, Miguel Ángel Tapia, "por su dedicación a esta obra que pone en valor más si cabe estas celebraciones en la villa".

Durante el encuentro, además de llevarse a cabo la bendición de la nueva imagen, por parte del pregonero, se ha hecho un homenaje a los miembros de la Cofradía de la Oración en el Huerto, que este año cumple su 50 aniversario y por ello su imagen aparece en el cartel oficial de este 2026, entregándose un ramo de flores a su presidenta por su labor durante décadas.

Programación Semana Santa 2026

La Semana Santa 2026 comenzará con la procesión de María Dolorida Camino de la Esperanza el viernes 27 a las 21:00 horas para, el domingo, hacer sonar la corneta inicial de estos días con la procesión del Domingo de Ramos el día 29 a las 11:30 horas.

El Cristo de las Batallas protagonizará la procesión del Santo Rosario el lunes 30 a partir de las 21:00, mientras que Nuestra Señora de las Angustias saldrá a las calles en la procesión de Penitencia y Caridad el Martes Santo a las 21:00 horas, acompañada por el Cristo del Perdón.

El 1 de abril el Vía Crucis tendrá lugar el Miércoles Santo a las 20:30 horas, mientras que el Encuentro Doloroso este año adelanta su horario a las 22:00 para reunir a las tallas de Jesús Nazareno y la Virgen de la Soledad en la plaza Mayor.

El Jueves Santo contará con tres procesiones; por la mañana la del Padecimiento y Humillación a las 12:00 horas con los pasos Oración en el Huerto y Flagelación; y La Cruz del Redentor a las 13:00 horas, donde saldrá la Cruz desnuda.

Y por la tarde la de Jesús camino del calvario, donde se congregarán las tallas de Jesús Nazareno, Santo Cristo de la Misericordia, Tercera Palabra y Santo Cristo de las Batallas.

El Viernes Santo habrá dos procesiones, la primera a las 13:00 horas tras el Sermón de las Siete Palabras con el paso de la Primera Palabra, y la segunda la de la Pasión de Cristo a las 21:00 horas -que este año también se ha adelantado como novedad-, donde saldrán catorce de los dieciocho pasos con los que cuenta Tordesillas.

Finalmente, el Sábado Santo las tallas de la Oración en el Huerto, Flagelación, Santo Cristo del Perdón, Santo Cristo de las Batallas y Nuestra Señora de las Angustias saldrán en la procesión del Sexto Dolor a las 18:00 horas, mientras que la Semana Santa tordesillana se cerrará el Domingo de Resurrección con la procesión del Encuentro Glorioso a las 11:00 horas, donde se podrá ver por primera vez en las calles la nueva talla del Cristo Resucitado.