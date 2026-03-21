Francisco Tenamaxtli, el guerrero que defendió los derechos de los indígenas, ya tiene su placa en Valladolid

Jesús Julio Carnero participa en la inauguración de la placa de Francisco Tenamaxtli en la Plaza de Poniente

La figura de Francisco Tenamaxtli, el guerrero que defendió los derechos de los indígenas, ya es eterna en Valladolid. Este sábado, 21 de marzo, se ha inaugurado la placa que le homenajea en la Plaza de Poniente.

En el marco del 475 aniversario de la Controversia de Valladolid, el alcalde, Jesús Julio Carnero, ha participado en el acto para conmemorar la labor de quien representó la voz de los que reclamaron humanidad, respeto y derechos en uno de los momentos claves de la historia del pensamiento universal.

Fallecido en Valladolid en octubre de 1556, Tenamaxtli ha sido una figura reconocida a lo largo de los siglos por su valentía, valores de justicia y defensa de la dignidad humana.

Carnero ha estado acompañado por varios concejales; el profesor de Derecho Internacional Privado de la UVa y director de la Cátedra de Patrimonio Cultural Inmaterial Europeo, Dámaso Javier Vicente; y el catedrático de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, Alfonso Hernández Barrón.

También han estado miembros del comité científico-técnico de la conmemoración de la Controversia, estudiantes universitarios y representantes de la comunidad mexicana en Valladolid.

Tenamaxtli fue una de las figuras más destacadas en la defensa de la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas durante el siglo XVI.

Nacido en Nueva Galicia, actual México, fue el líder indígena que protagonizó una firme resistencia ante los abusos de la colonización, hasta convertirse en un símbolo de lucha por la justicia.

Su historia adquirió una relevante importancia durante su viaje a España para transmitir su causa ante las instituciones de la Corona, en un contexto que estaba marcado por el debate moral y jurídico sobre el trato a los pueblos originarios.

En el mismo marco del aniversario de la Controversia, el Ayuntamiento de Valladolid ha dedicado varias calles de la ciudad a nombres relacionados con los protagonistas y valores de este acontecimiento histórico.

Una de las vías que se sitúa en la Fase 2 del nuevo barrio de 'Cuarteles de Artillería', precisamente, lleva el nombre de Francisco Tenamaxtli.

Las restantes se dedican a figuras como Francisco de Vitoria, Ginés de Sepúlveda o Domingo de Soto. Además, el espacio central que está delimitado por estas calles lleva el nombre de Plaza de la Dignidad Humana, en referencia al principio que inspiró ese debate teológico-jurídico de la Controversia.

En conjunto, esta zona conforma lo que simbólicamente se ha llamado el 'Barrio de los Derechos Humanos'. A estas calles se le suman las dedicadas a Bartolomé de las Casas, también en Cuarteles de Artillería, y otras vinculadas con figuras que contribuyeron a la paz, la concordia y defensa de los derechos humanos.