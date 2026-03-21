Denuncia y detienen a su agresor tras incumplir el acuerdo entre familias de irse 6 meses de Valladolid

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido este pasado 19 de marzo a un joven que propinó un golpe en la cara con un puño americano a un hombre tras denunciarle la víctima por incumplir presunto agresor el acuerdo entre familias de abandonar la ciudad seis meses.

Según un comunicado difundido por la Policía Nacional, el joven y el hombre se conocían mutuamente, aunque se desconocen las causas y el motivo de la agresión.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de enero en la capital vallisoletana, cuando el joven golpeó sorpresivamente a la víctima en la calle. Tras ello, abandonó apresuradamente el lugar y el hombre que recibió la agresión acudió por sus propios medios a un centro de salud cercano.

Dado el alcance de las heridas, los sanitarios optaron por trasladar al hombre al Hospital Universitario Río Hortega, donde estuvo ingresado durante dos días en urgencias.

Había sufrido fracturas faciales que involucraban al maxilar, nariz y huesos orbitales. La víctima había manifestado en el centro de salud y en el hospital que la lesión se había producido por una caída.

Y es que las familias de los implicados habían acordado una solución entre ellas, que implicaba que el presunto autor se fuera de Valladolid durante seis meses.

Sin embargo, como el joven no abandonó la capital, la víctima decidió denunciar los hechos en dependencias de la Policía Nacional el 8 de marzo.

Una vez que los investigadores del Grupo III de la Comisaría de distrito de la Policía Nacional de Valladolid - Delicias tuvieron conocimiento del atestado, procedieron inmediatamente a iniciar las pesquisas para localizar y detener al joven.

Fue el pasado 19 de marzo por la mañana, cuando fue arrestado por los agentes y pasó a disposición de la autoridad judicial como supuesto autor de un delito de lesiones y se acordó su libertad provisional.