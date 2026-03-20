Valladolid acogió uno de los grandes debates sobre derechos humanos de la historia: Leo Harlem lo explica

Leo Harlem hablando sobre la controversia de Valladolid. Fotografía: Junta de Castilla y León.

La controversia de Valladolid (1550-1551) fue un debate histórico de España. Convocado por Carlos I para decidir sobre la justicia de la conquista de América.

Enfrentó a Bartolomé de las Casas, defensor de los derechos indígenas, contra Juan Ginés de Sepúlveda, quien justificaba la fuerza.

Marcó un punto de reflexión sobre la conquista y los derechos de los pueblos indígenas y el humorista Leo Harlem, ha reflexionado sobre una efeméride que tuvo lugar en Valladolid.

“La controversia de Valladolid fue un debate histórico que abordó la legitimidad de la conquista y los derechos de los indígenas en América. Es considerado uno de los primeros foros mundiales en discutir los derechos de los indígenas de América”, apunta.

Añade que “no hubo un veredicto definitivo, pero se marcó un hito en la reflexión” ya que “Europa se iba de conquista y en Castilla y León se organizaba un juicio de conciencia”.