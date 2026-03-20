José María Nieto, pregonero de la Semana Santa: "En Valladolid sabemos que guardar las formas es guardar el fondo"

Pregón de la Semana Santa de Valladolid a cargo del ilustrador y humorista gráfico José María Nieto Rubén Cacho Ical

El ilustrador y humorista gráfico José María Nieto ha sido el protagonista este viernes, 20 de marzo, como pregonero de la Semana Santa de Valladolid 2026. Con su discurso ha dado la bienvenida a unas fechas que son de vital importancia para la ciudad.

En este sentido, ha reivindicado la forma de celebrar la Semana Santa en la ciudad del Pisuerga porque "en Valladolid sabemos que guardar las formas es guardar el fondo".

Ante una Catedral abarrotada, con la presencia del alcalde, Jesús Julio Carnero, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y el obispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, el dibujante ha llamado a escuchar el relato de la Salvación en la Vigilia Pascual.

Y hacerlo, además, "como buenos vallisoletanos, sin darnos importancia, sin descomponer el gesto ni exhibir innecesariamente las emociones".

Con un claro mensaje de doble lectura, José María Nieto ha querido mostrar su humildad en el arranque, donde ha señalado que "una de las señas de identidad de nuestra época es escoger a las personas menos apropiadas para ocupar las responsabilidades más altas, y me temo que este pregonero no es una excepción".

Aunque se ha autocalificado como un aficionado a la Semana Santa "torpe, miope en la observancia, pobre en devociones, superficial en la erudición incluso para pasar por periodista", ha reconocido que no podía rehusar de esta responsabilidad.

"El alcalde y la junta de cofradías tendrán sus razones si han pensado en un simple dibujante de periódicos, así que acepto el encargo", ha apuntado.

Durante su intervención, ha reivindicado la labor del humorista gráfico, a quienes durante la Semana Santa les gusta publicar viñetas sobre procesiones, con "un humor blanco y costumbrista que saca punta a los capirotes puntiagudos de los capuchones".

Pregón de la Semana Santa de Valladolid a cargo del ilustrados y humorista gráficos José María Nieto Rubén Cacho Ical

Sin embargo, ha admitido que cada vez se hace menos y lo ha achacado a que "la corrección política, que divide a la sociedad en grupos identitarios, siempre enfrentados y ofendidos, hace sospechoso el humor, dando por bueno que solo existe la risa en forma de afrenta sarcástica de los legionarios romanos".

En este sentido, ha lamentado que en estos "tiempos polarizados provocan incomodidad la gracia con minúscula y con mayúsculas" y ha añadido que "las celebraciones públicas de fe y devoción popular resultan molestas para el mundo".

Ante este "rechazo sordo" a la fe, Nieto ha cargado contra la "artimaña intelectual que quiere teñir de impostura la revitalización de nuestra Semana Santa".

Dejando de lado esta circunstancia, el humorista ha ensalzado la labor de los cofrades, un desempeño que "conlleva beneficios espirituales en forma de indulgencias", pero ha precisado que él más bien se ve como miembro de "los cofrades de acera", aludiendo así a su característico humor.

"No me creen, pero cuando la primera cofradía salió por primera vez, inmediatamente se formó una agrupación espontánea de fieles en aceras y balcones, hermanados en la fe", ha puntualizado.

Para finalizar, Nieto ha invitado a los vallisoletanos a visitar "exactamente siete iglesias" y a descubrir "alguna de las procesiones que aún no conozcan", para acabar zanjando que el relato de la Salvación de la Vigilia es la "historia más bella jamás contada, la más misteriosa, terrible y esperanzadora".