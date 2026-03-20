La fiesta del pádel en la Plaza Mayor que genera 10,5 millones para Valladolid tiene ya fechas: “Estarán los mejores”

El alcalde, Jesús Julio Carnero, el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, y el director de Madison Sports Marketing, Juan Méndez han presentado el torneo Oysho Valladolid Premier Padel P2 2026 en la mañana de este viernes, 20 de marzo.

Un torneo que en esta ocasión se va a celebrar del 21 al 28 de junio y que amplía una pista más en la Acera de Recoletos de Valladolid. Sin embargo, el lugar más emblemático es la Plaza Mayor con 5.000 plazas para que los amantes del pádel disfruten de este deporte.

“Tanto la Junta de Castilla y León como el Ayuntamiento de Valladolid vamos de la mano para llevar a buen puerto un proyecto importante y necesario desde lo deportivo en un lugar único y singular como la Plaza Mayor”, ha asegurado Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid.

La actividad en la plaza central del torneo, en el corazón de Valladolid, comenzará el lunes e irá hasta el domingo.

“Estarán los mejores. Estamos muy satisfechos por ello. Será una semana icónica para Valladolid. Con esta presentación empieza la andadura del Oysho Premier Padel P2 2026”, ha añadido el alcalde.

Más de 10,5 millones de retorno

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago ha destacado que este es uno de los acontecimientos deportivos “más grandes para Castilla y León”.

“Desde la Junta colaboramos porque es un evento con gran trascendencia internacional que llega a 120 países. Se ha duplicado el número de deportistas y genera también 10,5 millones de euros de retorno, como el año pasado en Valladolid”, ha apuntado.

Más del 50% de los asistentes “son de fuera” y Gago ha destacado que el deporte “genera valores de constancia, esfuerzo y competitividad en los jóvenes”.

Por todos estos valores que calan en los jóvenes, por el aspecto económico y turístico, la Junta de Castilla y León apoya el evento.

3,5 millones de presupuesto

“Cumplimos 20 años. Es muy especial. Tenemos que sacar pecho como ciudad y como compañía. La desaparición del World Padel Tour y la llegada del Premier Padel a la ciudad supuso un gran esfuerzo, pero aquí seguimos”, ha señalado Juan Méndez, el director de Madison Sports Marketing.

Méndez ha señalado que el presupuesto total para el torneo alcanza los “3,5 millones de euros” y ha apuntado que la venta de entradas comenzará a las 12:00 horas con un descuento para los clubes de Valladolid.

Para el evento, la Junta de Castilla y Léon va a aportar un total de 300.000 euros y el Ayuntamiento de Valladolid 300.000.

Todo para que la Plaza Mayor de Valladolid se convierta, un año más, en la plaza del pádel a nivel mundial.