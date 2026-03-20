La empresaria de Mambo denuncia un bloqueo para reabrir y el Ayuntamiento pide tiempo: “Hay que ir con cautela"

La empresaria vallisoletana Mariola López Hernando, representante de la sociedad Mambo 2025 SL ha denunciado, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, el “bloqueo de la tramitación de su licencia de obras”.

Apunta que lleva dos años de trabajo “técnico y administrativo” y que “ha cumplido con todos los requisitos exigidos por el Ayuntamiento”.

“El expediente cuenta con todos los informes técnicos favorables, así como con una propuesta jurídica para su aprobación, respaldada por el área de Urbanismo. No obstante, la licencia fue retirada del orden del día en el último momento, impidiendo su aprobación”, añade.

Según la promotora, la retirada se produce “tras una presunta presión mediática, vecinal intensificada en los últimos días, que habría influido en la decisión de retirar del orden del día un expediente que, tras más de dos años de tramitación, cuenta con todos los informes técnicos favorables y propuesta jurídica de aprobación”.

“Después de más de dos años de tramitación, cumpliendo cada requisito y adaptando el proyecto a todas las exigencias técnicas, resulta incomprensible que un expediente listo para su aprobación quede paralizado por motivos que nada tienen que ver con la legalidad ni con los informes emitidos por los propios técnicos municipales”, ha señalado López Hernado.

Desde Mambo 2025 SL se ha advertido de que esta situación “está generando un grave perjuicio económico y una evidente inseguridad jurídica” especialmente tras “una inversión sostenida en el tiempo durante todo el proceso de tramitación”.

Asimismo, ponen de manifiesto que “en las últimas semanas se han producido diversos episodios de presión y acoso mediático continuado” incluyendo el “empapelamiento del local” y “de las calles adyacentes con carteles anónimos, cuya autoría no ha podido ser acreditada”.

La promotora las “vincula al entorno vecinal afectado, así como la recepción de manifestaciones verbales de carácter intimidatorio”.

Los hechos, según la promotora, están “siendo valorados a efectos de iniciar las acciones legales que pudieran corresponder” y ha solicitado “ser recibida por el alcalde con el objetivo de exponer directamente la situación, aclarar dudas y desbloquear el expediente que cumple con todas las exigencias normativas”.

Añaden que “la propiedad del local ha solicitado igualmente ser recibida por el alcalde” y la empresa reitera su compromiso con la legalidad, la convivencia vecinal y el desarrollo responsable de su actividad”. Todo confiando en que el Ayuntamiento “actúe con criterios objetivos y garantice la seguridad jurídica que debe regir cualquier procedimiento administrativo”.

El Ayuntamiento pide tiempo

EL ESPAÑOL de Castilla y León ha hablado con José Ignacio Zarandona, concejal de Urbanismo y Vivienda, para explicar la situación actual y lo sucedido hace un año también.

“Este expediente lleva tramitándose desde hace dos años y medio. Se hacen dos licencias a la vez, la ambiental (actividad) y la de obras. Así es el procedimiento. Iniciaron la tramitación para obtener ambas licencias y en 2025 a ese primer expediente para obtener las licencias fue denegado por parte del Ayuntamiento”, explica el edil.

Añade que “entregaron una información en la que estimaban, tras alegaciones de la comunidad de propietarios, no demostraba que un espacio del establecimiento podía ser comunitario”. Zarandona añade, por aquel entonces, se “denegó la licencia de obras” en un proceder que duro un año.

“Iniciaron otro nuevo expediente de licencia de obras donde añadían un local nuevo, resolviendo las circunstancias que antes no habían demostrado” con otra nueva tramitación larga.

“Ha habido mucha complejidad a la hora de aportar información y el expediente resulta muy complicado, a lo que hay que sumar las alegaciones de las personas y comunidades que se han personado en el asunto y que debemos responder”, ha informado Zarandona.

Vuelve a recalcar que el expediente es “muy complejo” y que a la propiedad le ha “costado mucho conseguir una documentación que fuera aprobable”.

“Nosotros la hemos aprobado, va a Junta de Gobierno. Es un expediente muy complejo que afecta a muchas personas y lo que queremos es certeza administrativa de que el expediente es correcto. Hay que ser cautelosos. Vamos a escuchar a la gente otra vez y a solicitar opinión superior a la de los técnicos de urbanismo”, ha afirmado el concejal.

Todo para saber que “el expediente es absolutamente correcto” en algo que, apunta Zarandona, ha “transmitido a la promotora”.

“Les he dicho que en Junta de Gobierno se quedan asuntos sobre la mesa a veces porque deben de ser estudiados un poco más. Tiene que quedar claro que el Ayuntamiento quiere que el expediente sea absolutamente correcto. Creemos que es así, pero queremos pasar otro filtro”, añade.

Ha afirmado además que si alguien acaba “judicializándolo” la actuación del Ayuntamiento “ha sido impecable”.

“La opinión del alcalde o del concejal nada tiene que ver con esto. El expediente tiene que demostrar y garantizar que todos los extremos legales, de la Ley de Espectáculos de Castilla y León como del Plan General de Urbanismo, se cumplen”, ha añadido.

Apunta que “lo que se puede autorizar, se autoriza y lo que no, no”. Afirma que “hay que tener una cautela añadida y nada más”.

“Después de dos años y medio de expediente tras expediente y documentación tras documentación, si ahora el Ayuntamiento ocupa una semana en asegurar que todo es correcto me parece una situación de mínima importancia temporal para evitar problemas posteriores”, apunta.

Finaliza que “hacen un refuerzo al rigor administrativo para que las cosas estén sólidas, claras y sin flecos ni problemas que deriven en una parálisis a la hora de aprobar o denegar la licencia”.

La Asociación de Hostelería respalda a la empresaria

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería ha manifestado su “más firme respaldo” a la empresaria que “ve paralizado su proyecto de obra y adecuación del local, pese a haber acreditado de forma rigurosa el cumplimiento íntegro de la normativa vigente”.

Apuntan que estamos ante una “situación especialmente grave” porque “el proyecto reúne todos los requisitos urbanísticos, técnicos, sanitarios y de seguridad exigibles” y “sigue sin obtener la correspondiente aprobación” sin que “hasta la fecha exista una resolución expresa, clara y motivada por parte de la administración”.

“Este bloqueo no solo resulta injustificado, sino que genera una evidente situación de indefensión y un perjuicio económico directo para el empresario afectado, comprometiendo además la creación de empleo y la actividad económica vinculada al sector de la hostelería”, añaden desde la Asociación de Empresarios de Hostelería.

Desde la agrupación “denuncian con contundencia la inseguridad jurídica que provoca este tipo de actuaciones” y la “falta de resolución o la eventual adopción de decisiones arbitrarias por parte de la administración no pueden convertirse en un obstáculo para quienes cumplen con la legalidad”.

Además, advierte de que “de persistir esta situación no descartan el ejercicio de acciones legales del empresario afectado”.

Por todo ello exigen a la administración responsable “la resolución inmediata del expediente conforme a derecho” y “la emisión de una respuesta motivada, transparente y técnica fundada” además del “cese de dilaciones injustificadas que están causando un grave prejuicio económico”.

Finalizan asegurando que la asociación “no permanecerá impasible ante situaciones como esta y actuará con firmeza en defensa de los intereses del sector, de la seguridad jurídica y del respeto debido a la iniciativa empresarial”.

Reiteran el “apoyo total a la persona afectada y reclaman “un marco administrativo ágil, objetivo y respetuoso con la legalidad”.