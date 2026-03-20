Ecologistas, contra la supresión de la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid: “Es una mala noticia. Tiene que extenderse”

Carmen Duce y un ciclista por el carril bici de Isabel La Católica.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estimaba el recurso de la Asociación Liberum el pasado 16 de marzo para anular la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid.

EL ESPAÑOL de Castilla y León ha hablado con Carmen Duce, de Ecologistas en Acción Valladolid y de la Plataforma por la Movilidad Sostenible, para valorar dicha resolución judicial.

“Ha sido una mala noticia. Nosotros planteamos que hay que poner en marcha medidas más ambiciosas para reducir la contaminación y los gases de efecto invernadero que es el tema central y crucial para la salud y la vida”, ha explicado Duce.

De hecho, desde estas organizaciones están también a la espera de que la Justicia resuelva su recurso. “Esperamos tener noticias pronto”, ha añadido nuestra entrevistada.

Una Zona de Bajas Emisiones más ambiciosa

“El planteamiento de la demanda presenta cuestiones de forma, fundamentalmente. Esta asociación utiliza un término que es muy cuestionable y que ha sido tratado por juristas y por expertos que es el derecho a la libre circulación”, añade.

Asegura que el Defensor del Pueblo en el País Vasco, en el año 2024, hizo una recopilación de sentencias en España y Europa con respecto a la libre circulación que se utilizó durante el influjo del Covid-19.

“En concreto, con la Zona de Bajas Emisiones, lo que plantea el Defensor del Pueblo es que el derecho a la libre circulación se refiere a las personas. Tenemos derecho a circular libremente por todo el territorio europeo salvo en los casos restringidos por cuestiones de seguridad o militares”, añade Duce.

Explica que “tenemos derecho las personas, pero no los vehículos” y añade que en ningún sitio se recoge que “uno pueda conducir un coche por cualquier lado” y sí las personas, pero “no de forma motorizada”.

“Desde Ecologistas en Acción estamos a favor de que la Zona de Bajas Emisiones se mantenga y extienda. Se complemente y se utilice lo recaudado para mejorar las alternativas y ganar en horarios, en velocidad del transporte público, para que podamos movernos sin usar el coche privado”, finaliza Duce.

Nulidad

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Valladolid, a la que tenía acceso este periódico, estimaba la demanda de la Asociación Liberum contra la ZBE de Valladolid que se aprobaba definitivamente en el pleno de 28 de octubre de 2024 y se publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia el 19 de noviembre del mismo año.

“Por no ser conforme con el ordenamiento jurídico se declara nula y se imponen las costas procesales a la parte demandada”, es decir al Ayuntamiento de Valladolid, como establecía el fallo judicial.

El auto dejaba claro que el proyecto de Zona de Bajas Emisiones “debe ser anterior a la disposición, en principio una ordenanza”, recogía el auto.

“Tanto la Ley de Cambio Climático y Transición Energética como el Real Decreto en el que se regulan las Zonas de Bajas Emisiones en su interpretación conjunta llevan a entender que las ZBE tienen que estar contempladas en un plan donde se establezcan sus determinaciones esenciales que debe ser anterior a la disposición, en principio una ordenanza”, explica el Tribunal Superior de Justicia.

El auto continúa señalando que “en el caso, la ordenanza se fundamenta en una actuación previa a la publicación de la regulación contenida en el Real Decreto por el que se regulan las Zonas de Bajas Emisiones” y añade que “no se puede sino concluir que cuando la disposición objeto del proceso se aprueba no se cumplían los presupuestos establecidos por el ordenamiento jurídico” y declara la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid “nula”.

En definitiva, se anulaba dicha zona, que abarcaba la almendra central de la ciudad del Pisuerga por haberse aprobado el proyecto en Junta de Gobierno y en el pleno a la vez que dicha Ordenanza.

El Ayuntamiento recurre

Alberto Gutiérrez Alberca, concejal de Tráfico y Movilidad en el Ayuntamiento de Valladolid, anunciaba este miércoles, tras conocerse el fallo, que, a petición de los servicios jurídicos del Consistorio, presentarán recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Informaba también que el Ayuntamiento de Valladolid había iniciado el procedimiento para dejar de multar por incumplir la Zona de Bajas emisiones tras recibir la sentencia, argumentando que era anulada por una “cuestión meramente formal”, añadía.

Sobre las sanciones impuestas hasta ahora, que a fecha 9 de febrero de 2026 han supuesto una recaudación de 682.000 euros para el Consistorio, tienen carácter "firme" y no pueden ser recurridas ni devueltas.