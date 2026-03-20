CEOE y Cepyme rechazan las medidas "ideológicas" de vivienda en el plan anticrisis de Sánchez por la guerra de Irán

CEOE Valladolid y Cepyme han mostrado este viernes su "profunda preocupación" por la inclusión de medidas en materia de vivienda en el plan anticrisis del Gobierno de España para afrontar el impacto económico por el conflicto en Oriente Medio.

En un comunicado remitido por la delegación provincial de los representantes de los empresarios, han resaltado su rechazo a estas medidas, aunque están a la espera de conocer la redacción final.

En cualquier caso, consideran que las iniciativas en materia de vivienda son "ajenas" a dicho contexto y, además, han surgido "fruto de una presión política incomprensible de una parte del Ejecutivo".

En concreto, han expresado su "firme rechazo" a las iniciativas que contemplan nuevas limitaciones en el mercado del alquiler porque son una "injerencia injustificada" en el derecho a la propiedad privada y crean una "preocupante inseguridad jurídica".

Por otro lado, han querido advertir de que este tipo de intervenciones, que se incorporan en un paquete extraordinario vinculado a la crisis energética y económica por el conflicto, "desincentivan la oferta, retraen la inversión y agravarán los problemas de acceso a la vivienda en lugar de solucionarlos".

Cuando se publique el texto definitivo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), han avanzado que analizarán "en detalle" el alcance de todas estas medidas y sus implicaciones jurídicas y económicas.

Ahora bien, han reiterado la necesidad de políticas públicas encaminadas a reforzar la seguridad jurídica y que se centren "en los objetivos propios de la situación de emergencia, evitando planeamientos intervencionistas e ideológicos que ya han demostrado su ineficacia".