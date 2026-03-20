Aquavall impulsa la concienciación ciudadana en el Día Mundial del Agua: visitas, cine y actividades en familia

Valladolid se suma un año más a la conmemoración del Día Mundial del Agua, una efeméride impulsada por Naciones Unidas que cada 22 de marzo busca concienciar sobre la gestión sostenible de los recursos hídricos.

Este 2026, la entidad pública pone el acento en la implicación directa de la ciudadanía con el lanzamiento y refuerzo de la campaña ‘Cuidar el agua es cuidar tu ciudad’, una iniciativa que busca trasladar al día a día la importancia de un uso responsable del agua.

Según han comunicado, la conmemoración pretende sensibilizar sobre la gestión sostenible del agua dulce y el acceso universal a este recurso.

Esta celebración encuentra en Valladolid un enfoque pedagógico: acercar el ciclo integral del agua a la ciudadanía y fomentar pequeños gestos cotidianos que contribuyan a su conservación.

Para reforzar este mensaje pedagógico, Aquavall abrirá las puertas de sus principales infraestructuras. El viernes 20 de marzo, la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Las Eras ofrecerá tres pases de tarde para mostrar el proceso de potabilización.

Cartel del Día Mundial del Agua 2026

El relevo lo tomará la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) el sábado 21 por la mañana, permitiendo a los visitantes comprender cómo se sanean las aguas antes de devolverlas al río.

Además, el fin de semana contará con un toque histórico gracias a las rutas teatralizadas ‘El Viaje del Agua en Valladolid’, que recorrerán las Arcas Reales para poner en valor esta joya de la ingeniería hidráulica del pasado de la ciudad.

La programación también apuesta por la cultura y la educación familiar como herramientas de cambio. El domingo 22 de marzo, el Museo de la Ciencia acogerá la obra infantil ‘Planeta Azul. Cada gota cuenta’, una función diseñada para despertar la conciencia ambiental de los más pequeños a través del humor.

Por su parte, la EDAR será también el escenario de los Encuentros VíaNatur, que combinará cine, divulgación ambiental y un paseo guiado sobre el ciclo urbano del agua.

El Día Mundial del Agua se convierte así en una oportunidad para hacer visible este servicio esencial y reforzar una idea que vertebra todas las acciones: el agua es un recurso común y limitado, cuya protección depende tanto de las infraestructuras como de los hábitos individuales.

En este contexto, la campaña ‘Cuidar el agua es cuidar tu ciudad’ aspira a consolidarse como una herramienta de concienciación a largo plazo. Porque, como así recuerda Aquavall, cada gesto cuenta y el cuidado del agua es, en última instancia, una forma de cuidar Valladolid.