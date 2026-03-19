El polígono San Cristóbal blinda sus naves: estrena un inédito sistema de seguridad para las emergencias

Foto de archivo de un incendio en una fundición de aluminio del Polígono de San Cristóbal ICAL

Los empresarios del Polígono de San Cristóbal se van a sentir más seguros. Están a punto de manejar una herramienta que hasta ahora parecía lejana: 'SOS-Polígonos'.

Se trata de una inversión de 151.367 euros por parte de la Junta de Castilla y León que va a suponer un cambio de paradigma y que ha sido aprobada en el Consejo de Gobierno de esta mañana.

Tras años detectando carencias en la respuesta ante incidentes, el área industrial más importante de la ciudad se convierte en el "laboratorio" de un sistema que pretende evitar que un pequeño susto se convierta en una catástrofe.

¿Qué ocurre cuando se declara un incendio en una nave y los bomberos no saben si dentro hay bidones de gas o materiales altamente inflamables? Ese vacío de información es el que viene a llenar esta plataforma georreferenciada.

Por ejemplo, tiene información en tiempo real, así los servicios de emergencia (Bomberos y Policía) tendrán un mapa exacto de cada parcela.

También se logra la localización inmediata de hidrantes, redes eléctricas y llaves de paso de gas y el conocimiento previo de los materiales almacenados en cada nave antes de cruzar la puerta.

“El sistema SOS-Polígonos permitirá mejorar drásticamente la coordinación y eficacia en la respuesta ante emergencias, reduciendo los tiempos de actuación y minimizando posibles daños personales, materiales y medioambientales a través de una gestión ágil y segura de los datos industriales” explican desde la Junta.

La Asociación Polígono San Cristóbal será la encargada de capitanear esta transición digital, que está financiada al 100%. El proyecto no se queda solo en el software; el despliegue se alargará hasta abril de 2027. Incluye la instalación y licencias con la puesta en marcha de la herramienta digital.

Mejoras en el rotulado del polígono para facilitar el acceso rápido y preparar a los responsables de las naves para alimentar y usar el sistema.

“Este despliegue se extenderá hasta abril de 2027, fomentando un entorno productivo más resiliente y capaz de consolidar el empleo estable y de calidad en todo el territorio”, apuntan.

San Cristóbal ha sido el elegido por su complejidad y peso económico, pero la idea es que este "escudo digital" sea solo el primero de muchos.

Una vez que el sistema se valide en el día a día del polígono vallisoletano, la tecnología se exportará a otras áreas industriales de Castilla y León.