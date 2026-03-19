Nuevos proyectos e inversiones encumbran al sector de la automoción en Valladolid: se espera un buen 2026

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado en el día de hoy una nueva sesión de la Mesa Municipal de la Automoción, presidida por el alcalde, Jesús Julio Carnero, y que ha contado con la participación del viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina, junto a representantes institucionales, empresariales, académicos y agentes sociales.

Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto el papel estratégico de la automoción como uno de los pilares económicos de Valladolid, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y la transformación tecnológica del sector. En este sentido, se ha subrayado la necesidad de compatibilizar los objetivos climáticos con el mantenimiento de la competitividad industrial y el empleo.

La sesión ha arrancado con la ponencia del economista José Carlos Díez Gangas, profesor de la Universidad de Alcalá, quien ha analizado la evolución de la industria del automóvil en el nuevo escenario global, caracterizado por la electrificación, la digitalización y la reconfiguración de las cadenas de valor.

A continuación, Carlos Martín Tobalina ha abordado la situación actual del sector en Castilla y León y Valladolid, destacando perspectivas positivas para 2026. Entre ellas, inversiones relevantes como la nueva planta de fundición de aluminio de Horse Powertrain, la ampliación de capacidades industriales de Renault Group, el proceso inversor de Iveco o los planes de descarbonización de Michelin, que consolidan a Valladolid como un polo industrial competitivo y en transformación.

Asimismo, se han identificado tendencias clave como el avance de la hibridación frente a la electrificación total en el corto y medio plazo, el fortalecimiento del binomio producción–I+D+i y el atractivo del territorio para nuevas inversiones.

En el tercer punto del orden del día, se ha presentado el estado de los trabajos de consultoría para el desarrollo del Hub Logístico Agroalimentario de Valladolid, un proyecto estratégico impulsado por el Ayuntamiento a través de su Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, IdeVa. Esta iniciativa busca reforzar la capacidad logística e industrial de la ciudad, aprovechando su posición como nodo clave en la red de transporte y su conexión con los principales corredores ferroviarios.

La sesión ha concluido reafirmando el compromiso de colaboración público-privada para afrontar los retos del sector y consolidar el liderazgo industrial de Valladolid.

El alcalde ha destacado la importancia de la cooperación entre administraciones, empresas y agentes sociales para seguir avanzando en un modelo industrial competitivo, sostenible y generador de empleo.