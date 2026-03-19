Un musical fresco y potente para disfrutar en familia en Arroyo: las entradas ya están a la venta

El sábado 11 de abril, de la mano del Arzobispado de Valladolid y del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, llega a la Casa de la Música y el Teatro de Arroyo ‘Original. El paso de Carlo’, el musical que presenta de una manera fresca y potente la vida y testimonio de San Carlo Acutis, el primer santo millennial.

Dos únicas funciones, a las cinco y a las ocho y media de la tarde, con más de un centenar de actores y actrices, cantantes, bailarines… música en riguroso directo y una emocionante puesta en escena que repasa los últimos meses de la vida de Carlo, su fe, su entusiasmo por internet y las redes sociales, su cercanía a las personas más vulnerables y su amistad con Jesús.

En las canciones de este musical, que fue reconocido en 2024 por los prestigiosos Premios ¡Bravo!, se abordan, entre muchas otras, cuestiones como la juventud, la familia, la amistad, el amor, el Sacramento de la Eucaristía, la esperanza ante la llegada de una enfermedad o la muerte y la tristeza, que “nunca tienen la última palabra”, según destaca la sinopsis. Un mensaje, este último, muy acorde con el tiempo de Pascua en el que se representará este musical por primera vez en la Archidiócesis de Valladolid.

Las entradas ya están a la venta en www.culturaarroyo.sacatuentrada.es a un precio de 10 euros para menores de 12 años y de 15 euros para público general.

“En este 2026, en el que estamos celebrando el Año Jubilar de la Santidad”, destacan desde el Arzobispado, “Carlo Acutis ofrece, sobre todo, a los más jóvenes un modelo cercano de santidad, de que vivir la vida como vocación merece la pena”. Este joven aficionado a la informática, canonizado en septiembre de 2025 por León XIV, “supo poner, pese a su corta edad —falleció con solo 15 años—, internet y las redes sociales al servicio del bien común y de la evangelización”.

Arroyo en Familia

Con motivo de la llegada del musical sobre Carlo Acutis a Arroyo, el Arzobispado de Valladolid y el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda han diseñado conjuntamente Arroyo en Familia, un completo programa de actividades en el entorno de La Vega para que los espectadores de ‘Original. El paso de Carlo’ puedan disfrutar de un plan de sábado familiar antes del musical.

Arroyo en Familia dará comienzo a las 11:30 horas en el Edificio Multiusos de la Vega con la charla 'Empantallados. La epidemia silenciosa'. Será impartida por Juanma Piquero, presidente de iCMEDIA CyL.

A las 13:00, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Vega, se celebrará la Eucaristía, que estará presidida por el Arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello.

A las 14:00 tendrá lugar una paellada popular amenizada por un DJ en la Pista Multiusos de la Vega. Esta paellada tendrá, además, un fin solidario, ya que los dos euros del importe del tique serán destinados a Arroyo Inclusivo.

Los tiques para la paellada popular se pondrán a la venta únicamente los días 30 y 31 de marzo en la Casa de Cultura de Arroyo de la Encomienda, en horario de 13:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

Ya por la tarde, a las 17:00 y a las 20:30 horas, ‘Original. El paso de Carlo’ subirá el telón de la Casa de la Música y el Teatro en dos únicas funciones.

Pensando en los espectadores que compren su entrada para la segunda de las sesiones, la de las ocho y media, Arroyo en Familia ofrecerá también visitar a las cinco de la tarde la Iglesia de San Juan ante Portam Latinam y el Jardín Botánico.

Desde el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda recuerdan, además, que existen conexiones cada media hora con Valladolid en transporte público. El último autobús pasará por Avenida de Colón 175, la parada más cercana a la Casa de la Música y el Teatro, dirección Valladolid aproximadamente a las 23:00 horas, terminada ya la segunda de las funciones.