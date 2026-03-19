Doble alegría con la Lotería Nacional en Valladolid: lluvia de billetes en un famoso pueblo y en la capital

Una persona comprando un boleto en una administración de loterías.

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 19 de marzo, ha dejado parte del segundo premio, con 60.000 euros al número, en la provincia de Valladolid.

Todo gracias al número 47.760 que ha sido sellado en dos administraciones de loterías vallisoletanas.

La primera en la capital, en concreto en la Avenida de Palencia número 24 y la segunda en la localidad de Zaratán, en la administración situada en la Plaza de la Ronda número 5.

El primer premio ha ido a parar al número 21.716 mientras que los reintegros han sido el 6, 9 y el 2.