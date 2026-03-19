La belleza de la Semana Santa de Valladolid se proyecta en sus edificios más emblemáticos: 45 imágenes únicas

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de su Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, y en colaboración con la Junta de Cofradías de Semana Santa, estrenó hoy una serie de proyecciones arquitectónicas de gran formato que magnifica la imaginería de la Pasión vallisoletana en dos edificios representativos de la ciudad (uno civil y otro religioso): la Casa Consistorial y la Iglesia Penitencial de la Santa Vera Cruz, según recogió Ical.

La iniciativa contempla la realización de proyecciones digitales simultáneas durante tres días, como anticipo de la Semana Santa, con el objetivo de acercar el patrimonio artístico de la misma a la ciudadanía, mediante el uso de tecnologías innovadoras.

El proyecto, con más de 45 imágenes, llevado a cabo por la empresa Producciones Accidentales, apuesta por la incorporación de soluciones avanzadas como la digitalización en 3D, la realidad virtual, la proyección inmersiva y otras herramientas digitales que permitirán mejorar la difusión, conservación y accesibilidad del legado cultural.

Asimismo, esta actuación busca posicionar a Valladolid como un “referente en innovación cultural y en la digitalización del patrimonio, incorporando tecnología de vanguardia a uno de nuestros principales acontecimientos patrimoniales de la ciudad, con proyección nacional e internacional”, tal y como explicó el Consistorio.

En el caso del Ayuntamiento, se trata de una proyección de gran formato en ambas torres laterales de la fachada principal. Cada una de ellas tiene una superficie de proyección de 200 metros cuadrados. En la parte central se realizarán teñidos con robótica para aportar dramaturgia y calidez a la acción y complementarlo.

Por otro lado, en la Iglesia Penitencial de la Santa Vera Cruz consistirá en una proyección de unos 300 metros cuadrados de la nave central del edificio que iluminará al mismo tiempo los laterales, con un visionado panorámico desde la extensión completa de la calle.

Se proyectan, de manera continuada, hoy jueves, de 21 a 1.00 horas en la fachada del Ayuntamiento; y de 21.15 a 1.00 horas en la Santa Vera Cruz; horarios que se repiten mañana, pero que se modifican ligeramente el sábado, con una hora más: de 20 a 1.00 horas en ambos espacios.