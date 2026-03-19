Al banquillo por protagonizar en Valladolid peleas con puños americanos, barras de hierro y botellazos: "No vas a escapar"

Dos hombres, de nacionalidad rumana, tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Valladolid el próximo martes, 24 de marzo, por protagonizar diferentes episodios violentos con una barra de hierro, un puño americano, un botellazo y amenazas.

La Fiscalía, según su escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico, les solicita penas de prisión en conjunto de hasta 12 años. Están acusados de tres presuntos delitos, uno de lesiones de manera conjunta y otro de lesiones y uno de obstrucción a la justicia por separado.

Siempre según el escrito de la Fiscalía, el 26 de julio de 2023, los dos hombres se acercaron hasta la terraza de un bar en la calle Aaiún de la capital pucelana, donde agarraron por la espalda, tiraron al suelo, dieron patadas, puñetazos y golpes, con un puño americano uno de ellos y una barra de hierro el otro, a un hombre que se enfrentó a ellos anteriormente para defender a la hija de un amigo.

Ese mismo día, poco después, uno de los acusados se encontró en la calle Hornija con la otra víctima, acompañado de su mujer y su hija. En un momento dado, comenzó una discusión con el hombre, llegándole a amenazar de muerte y lanzándole una botella de cristal que le impactó directamente en la boca.

Fruto de esta agresión, la víctima sufrió lesiones y pérdida de piezas dentales. Al día siguiente, el otro acusado que no participó en este segundo episodio llamó por teléfono a una de las víctimas y la advirtió, en cita textual, que "no vas a escapar de nosotros, ni tu ni tu familia por haber denunciado, aunque me coma 15 años de cárcel".

La Fiscalía pide tres años de prisión para ambos acusados por un presunto delito de lesiones en el primero de los episodios, cuatro para uno de ellos por el segundo acto y dos al otro acusado por un supuesto delito de obstrucción de la justicia.

Asimismo, solicita también que se indemnice, por ambos acusados, con 150 euros a la primera de las víctimas y que uno de ellos pague 500 euros por las lesiones y 12.000 euros por las secuelas al segundo de los afectados.