Vallsur se convierte en escenario de inclusión este viernes con un cuentacuentos accesible para todas las edades

Este viernes, 20 de marzo, el centro comercial Vallsur reafirma su compromiso con la diversidad y la accesibilidad.

La librería Casa del Libro acogerá una jornada especial centrada en visibilizar la realidad de la pérdida auditiva infantil, de la mano de la asociación ASPAS Valladolid.

El protagonista de la tarde será el cuentacuentos ‘Colache y la magia de sus oídos’. La obra no solo será leída, también contará con la interpretación en Lengua de Signos Española (LSE) a cargo de una mediadora comunicativa.

Para asegurar que ninguna familia se quede fuera, se han organizado dos pases gratuitos. El primero a las 17:30 horas y el segundo pase, 18:15 horas.

Más allá de la narración, ASPAS Valladolid aprovechará este espacio para educar a los más pequeños sobre las herramientas que rompen las barreras del sonido. Entre las demostraciones previstas destacan.

El Bucle Magnético, que es una explicación adaptada para niños sobre cómo este sistema limpia el sonido para usuarios de audífonos o implantes cocleares.

Y, también, Mochilas Vibratorias donde se mostrará cómo estas herramientas, habituales en grandes festivales, permiten que las personas sordas perciban la música mediante vibraciones en el pecho y la espalda, ofreciendo una experiencia inmersiva.

"Iniciativas como esta buscan visibilizar esta realidad y promover espacios donde todos los niños puedan disfrutar de la cultura en igualdad", explica María Guerra Armenteros, presidenta de ASPAS Valladolid.

Una realidad

La importancia de este evento reside en las cifras: se estima que 5 de cada 1.000 niños nacen con algún tipo de pérdida auditiva.

En el caso concreto de Valladolid, esto se traduce en una comunidad de entre 160 y 170 menores que conviven con la sordera en la ciudad.

Por su parte, Carolina Castro, gerente de Vallsur, ha subrayado que esta colaboración permite al centro seguir avanzando hacia un modelo de entorno "accesible, diverso y abierto a toda la ciudadanía".