El TSJ de Castilla y León tumba la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid y la declara “nula”

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la Zona de Bajas Emisiones, como ha podido saber el EL ESPAÑOL de Castilla y León, a través de la sentencia recogida por este periódico.

El Alto Tribunal ha estimado el recurso que ha presentado la Asociación Liberum y ha tumbado la Zona de Bajas Emisiones por considerar que la Ordenanza “no es conforme al ordenamiento jurídico” y “carecer de un proyecto previo válido”.

“Gran noticia para todos los ciudadanos de Valladolid. Acaban de notificarnos el fallo del recurso presentado contra la Zona de Bajas Emisiones. Ha sido declarada nula y condenan en costas a dicho ayuntamiento. El tesón es nuestra mejor arma”, han señalado desde la asociación que presentó el recurso.

El fallo

La Sentencia que está fechada a 16 de marzo, por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Valladolid, recogida por este medio, estima la demanda contra la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid aprobada, de forma definitiva, en el pleno del 28 de octubre de 2024 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del 19 de noviembre de 2024.

“Lo que no cabe es mantener por una parte la viabilidad de Pimussva como base de la regulación de la Zona de Bajas Emisiones y, al mismo tiempo, elaborar el proyecto que se aprueba como se impone en la normativa aplicable con carácter previo, sino que, en el mejor de los casos, simultáneamente en la misma sesión del pleno”, añade el fallo.

Afirma que la administración “con su propio modo de actuar, pone de relieve que se contradice en sus afirmaciones, pues viene a sostener una cosa y la contraria, lo que no es admisible en derecho”.

Añade que tanto la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, como el Real Decreto por el que se regulan las Zonas de Bajas Emisiones en su interpretación conjunta llevan a entender que las ZBE “tienen que estar contempladas en un plan donde se establezcan sus determinadas esenciales, además de las labores a desarrollar con el fin de lograr una movilidad sostenible que debe ser anterior a la disposición, en principio una ordenanza”.

“Si así no se hace, la normativa local de desarrollo desconoce la regulación legal y ello determina que falta la razón o presupuesto legal que permita la existencia de una regulación de las ZBE que desarrolle y concrete ese plan previo”, argumenta el fallo.

Nulidad

Sobre este caso, la sala, apunta que “como se alega por la demandada, la Ordenanza se fundamenta en una actuación previa a la publicación de la regulación contenida en el Real Decreto por el que se regulan las Zonas de Bajas Emisiones” o “se apoya en un plan que no es previo a la disposición impugnada” concluye que “cuando la disposición objeto del proceso se aprueba, no se cumplían los presupuestos establecidos por el ordenamiento jurídico”.

Por todo ello llega a la conclusión de “la declaración de nulidad de la misma” con estimación de la demandada presentada.

Por ello, finaliza el fallo, “por no ser conforme con el ordenamiento jurídico, se declara nula la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid” y se “imponen las costas” al Ayuntamiento.

Contra el fallo cabe recurso de casación en los 30 días hábiles siguientes al de la notificación del mismo.