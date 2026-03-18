Fallece a los 94 años Bernardino Vergara, Medalla de Bronce de Valladolid e impulsor del teatro vecinal

El Ayuntamiento de Valladolid ha expresado sus condolencias a familiares, amigos y compañeros tras la muerte de Bernardino Vergara Gil, medalla de bronce de la ciudad y concejal.

Ha fallecido este martes, 17 de marzo a los 94 años de edad y su capilla vejatoria ha sido instalada en el Tanatorio El Salvador de la ciudad del Pisuerga.

Su despedida tendrá lugar este miércoles, día 18 de marzo, a las 16:30 horas. Acto seguido se procederá a su incineración en el crematorio Parque El Salvador, en Santovenia de Pisuerga.

La misa comunitaria tendrá lugar a las 10:00 horas en la capilla del tanatorio.

Bernardino Vergara Gil fue impulsor del Teatro Vecinal de Valladolid y, desde el Ayuntamiento de Valladolid, han indicado que “su compromiso con la ciudad permanecerá en la memoria colectiva”.