El Ayuntamiento de Valladolid dejará de multar por incumplir la ZBE mientras recurre su anulación: "Es voluntad política"

Alberto Gutiérrez Alberca explica este miércoles a los medios la sentencia que anula la ZBE

El Ayuntamiento de Valladolid ha iniciado el procedimiento para dejar de multar por incumplir la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) una vez han recibido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que la anula por una "cuestión meramente formal".

Así lo ha trasladado ante los medios el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, quien ha avanzado que, a petición de los servicios jurídicos, presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

"Por voluntad política y comprensión ciudadana por parte del alcalde (Jesús Julio Carnero) se entiende que iniciemos este procedimiento, una vez garanticemos la seguridad contable y jurídica del Ayuntamiento, de salvaguarda para que no obliguemos a todas las personas a recurrir de forma generalizada las sanciones", ha apuntado.

Eso sí, en este sentido, ha aclarado que hasta que se haga efectivo esta anulación de las sanciones, incumplir la ZBE será sinónimo de multa para los infractores.

Para iniciar el procedimiento, a petición del Partido Popular (PP), este mismo miércoles se ha convocado la Comisión de Seguimiento de la ZBE, que cuenta con personal técnico y político, y tiene previsto presentar una moción en el próximo pleno ordinario de este mes de marzo.

En este sentido, Gutiérrez Alberca calcula que en un plazo "máximo un mes" pueda hacerse efectiva esta inejecutividad del régimen sancionador.

Sobre las sanciones impuestas hasta ahora, que a fecha 9 de febrero de 2026 han supuesto una recaudación de 682.000 euros para el Ayuntamiento, tienen carácter "firme" y no pueden ser recurridas ni devueltas.

Un año

La anulación del régimen sancionador de la ZBE mientras el Tribunal Supremo resuelve, en caso de admitirlo, el recurso del Ayuntamiento de Valladolid, que asegurará sus "garantías jurídicas, contables, económicas y también medioambientales", podría estar vigente aproximadamente durante un año.

En este punto, Alberca ha insistido que hasta que se haga efectiva esta suspensión "se va a seguir sancionando", especialmente hasta que los servicios jurídicos del Ayuntamiento "nos expliquen cuál es el procedimiento formal para que de alguna forma la garantía jurídica y contable esté plenamente salvaguardada".

"Primero se verá si se admite (el recurso) o no. Si se admite los tiempos son de un año normalmente, pero hemos tenido casos más recientes que se han acortado", ha insistido.

En caso de que el recurso se inadmitiera o fuera finalmente rechazado, Alberca ha adelantado que la sanción "tendría plena eficacia" y decaería la ordenanza municipal que rige la ZBE, provocando que se volviera al punto de partida.

En cualquier caso, el concejal ha defendido el proceder del Ayuntamiento de Valladolid, recalcando que el magistrado "entiende que la aprobación del proyecto de la ZBE fue conjunta con la Ordenanza y no de forma previa, pero nada tiene que ver con el fondo".

"Es una cuestión meramente formal. Vamos a ejercer el recurso porque entienden los servicios jurídicos del Ayuntamiento que es necesario mantener nuestra postura y por otro lado hay otro recurso, de Ecologistas en Acción, que por el cual no se han pronunciado los tribunales", ha apostillado.

Por último, Gutiérrez Alberca ha reiterado su defensa a que la aprobación de la ZBE se "realizó de forma correcta" y ha zanjado asegurando que "estas cuestiones de matiz formal no invalidan todo el procedimiento".