Valladolid celebra 10 años del programa que ha facilitado la continuidad de 401 negocios y más de 1.000 puestos de trabajo

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, presentan el balance de los diez años del programa Valladolid Traspasa Miriam Chacón Ical

Este lunes, 17 de marzo, se ha presentado el balance del programa 'Valladolid Traspasa', una iniciativa que celebra 10 años y que ha garantizado en este tiempo la continuidad de 401 negocios y el mantenimiento de más de 1.000 puestos de trabajo.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, han sido los encargados de poner en valor la "envergadura y las posibilidades" de este programa, aprovechando también para anunciar que este jueves, 19 de marzo, se celebrará una jornada en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA).

Según los datos expuestos por Magdaleno, en esta década 988 empresas y 695 inversores o emprendedores han recurrido a 'Valladolid Traspasa', destacando sectores como el de la hostelería (37%), comercio (35%) y servicios (24%), entre las operaciones que salieron adelante positivamente.

El presidente de la CEOE, además, ha incidido en que este programa "no es una base de datos donde colgamos el que quiere jubilarse y traspasar su negocio y accede la persona que tiene iniciativa", sino que también se impulsa un "estudio del negocio porque muchos de estos proyectos se vienen abajo porque el que vende cree que vale más".

"Es interesante porque ahí modelamos esas aristas que pueden tener esa negociación y tirarla abajo", ha añadido Magdaleno. En este punto, el representante de los empresarios cree que reside el valor de este programa porque en muchas ocasiones "se cierran las puertas (de un negocio) y no se vuelven a abrir".

La iniciativa está integrada asimismo dentro de Valladolid Now, la Oficina Municipal de Atracción de Inversores que a su vez también trabaja para "fortalecer el tejido empresarial que tenemos".

Carnero, por su parte, ha anunciado que el Ayuntamiento de Valladolid ha aumentado este año la partida destinada a este programa, pasando de los 50.000 a los 100.000 euros. En este sentido, ha garantizado que tendrá continuidad y no será con carácter excepcional.

Para el alcalde, el balance de los datos demuestra que "son cifras suficientemente ilustrativas de la bondad de un proyecto que tiene muchas virtudes" y ha abogado porque 'Valladolid Traspasa' disponga de unos "pies más robustos".

Por otro lado, se implementará y mejorará un marketplace, el sistema en el que se cruza la oferta con el nuevo inversor, centrándose en una mejora desde el punto de vista tecnológico.

Casos reales

Durante la presentación del balance, se han expuesto también el caso de algunos empresarios y emprendedores que han utilizado el programa de 'Valladolid Traspasa' para vender o adquirir uno de los negocios.

Algunos de ellos han sido Javier del Caño Morell, de la Confitería Chus, quien traspasó su negocio a Juan Manuel Leonetti, un argentino que adquirió el mismo tras toparse con el programa cuando buscaba oportunidades desde su país natal.

"Entré sin querer buscando traspasos. Me pregunté si era real, seguí investigando y cuando llegué aquí adquirí la Confitería Chus junto a mi mujer", ha relatado Leonetti.

En este sentido, ha invitado a los emprendedores a "arriesgarse" porque "trabajando se puede". También han participado Teodosio Maldonado López, que vendió la distribuidora Direva, y Marta del Cura, que compró una agencia de seguros.