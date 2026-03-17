Premio Nacional para un investigador de la UEMC por un estudio sobre ejercicio y adolescentes con cáncer

Alejandro Santos Lozano, investigador de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid y director del Grupo de Investigación i+HeALTH de la Universidad

El investigador de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid y director del Grupo de Investigación i+HeALTH, Alejandro Santos Lozano, ha vuelto a situarse en la élite de la ciencia española al alzarse con el primer premio en los XXVII Premios Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte Fundación Cajastur.

Este prestigioso galardón, convocado por la Universidad de Oviedo, reconoce la excelencia de un estudio colaborativo que demuestra cómo el ejercicio físico supervisado puede proteger la salud cardiovascular de los adolescentes con cáncer durante sus tratamientos más agresivos.

La investigación premiada es un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico realizado con 104 jóvenes de entre 12 y 19 años. El trabajo advierte que tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia conllevan efectos adversos graves que pueden derivar en obesidad, hipertensión y alteraciones cardíacas en la edad adulta.

Ante esta realidad, el estudio concluye que la implementación temprana de un programa de ejercicio aeróbico, de fuerza y respiratorio no solo es una intervención segura, sino que actúa como una herramienta terapéutica fundamental para mitigar el deterioro físico y mejorar la calidad de vida en una etapa de máxima vulnerabilidad.

Según ha comunicado la UEMC, este éxito supone un hito histórico para el doctor Santos Lozano, ya que es la sexta vez que obtiene el máximo reconocimiento en estos premios, tras haber ganado en las ediciones de 2015, 2016, 2018, 2021 y 2023.

El vicerrector de Política Científica de la UEMC, Juan Martín Hernández, ha calificado este logro como un testimonio de la excelencia científica y calidad humana del investigador, destacando que el grupo i+HeALTH se ha consolidado como un referente en Castilla y León por su capacidad para abordar retos sanitarios desde una perspectiva transversal e interdisciplinar.

La ceremonia oficial de entrega de premios, que cuentan con una dotación de 10.000 euros para el primer clasificado, tendrá lugar el próximo 8 de mayo en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo.