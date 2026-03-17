Perdonan 26.000 € a un joven que se endeudó para evitar que sus padres se quedaran en la calle en Valladolid

La justicia vallisoletana ha dictado, este mes de febrero de 2026, una sentencia que refuerza el espíritu social de la normativa de insolvencia actual.

El beneficiario, en este caso, es un joven trabajador cuya situación financiera se volvió “insostenible” después de “evitar que sus padres terminaran en la calle tras una “traumática expropiación administrativa”.

El origen de esta insolvencia se remonta a una trayectoria de responsabilidad. Desde el año 2010, el solicitante trabajaba de forma asidua y lograba ahorrar, hasta que la vivienda de sus padres fue expropiada con una tasación excesivamente baja que ni siquiera cubría la entrada de un nuevo hogar.

Ante la desesperación de ver a sus progenitores sin techo, el joven asumió varios créditos para ayudarles.

Sin embargo, la llegada del Covid-19 desplomó sus ingresos y redujo su salario al mínimo legal.

Para no dejar desamparados a sus padres, comenzó a pedir crédito tras crédito. Entró en una espiral de microcréditos y tarjetas revolving con diversos bancos para intentar cubrir los pagos anteriores, una carga que se volvió imposible de soportar.

Una nueva vida

Tras años de asfixia, el afectado acudió a la Asociación Ayuda al Endeudamiento, entidad que ha tutelado todo el procedimiento en el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Valladolid. La justicia ha concedido finalmente la exoneración de una deuda que ascendía a 26.787,10 euros.

La resolución judicial permite al joven empezar de cero mediante un plan de pagos extremadamente humano y adaptado a su realidad actual: solo deberá abonar una cuota de 50 euros mensuales durante los próximos tres años.

Una vez completado este periodo de 36 meses, el resto de la deuda, la práctica totalidad de los 26.000 euros, quedará legalmente cancelada para siempre. Esto le permite salir de los ficheros de morosidad y recuperar su tranquilidad financiera de forma definitiva.

José Domínguez, letrado de la Asociación Ayuda al Endeudamiento y responsable de la defensa del caso, destaca la importancia humana de este fallo judicial: "Estamos ante una victoria del sentido común. El juez ha valorado que la insolvencia se originó por un acto de solidaridad tras una expropiación injusta y los embates de la pandemia".

"No se trata de un deudor negligente, sino de un hijo que se sacrificó por los suyos. Conseguir una cuota de tan solo 50 euros permite que esta persona pueda vivir con dignidad y volver a proyectar un futuro sin el lastre de una deuda que ya no le pertenece", concluye el experto legal.