Jesús Julio Carnero: "La fórmula PP-Vox es la adecuada para que no haya más sanchismo"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante un acto este martes en la CEOE Miriam Chacón Ical

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha incidido este martes en que "la fórmula PP-Vox es una fórmula adecuada para que no haya más sanchismo". Un mandato que cree se ha dado de forma "abrumadora" por parte de los ciudadanos en estas elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo.

Así lo ha trasladado a pregunta de los medios de comunicación durante un acto en la sede de la CEOE de Valladolid, donde Carnero ha señalado que los ciudadanos "ya han hablado y han dicho algo que ya sabemos en el Ayuntamiento desde hace dos años y medio".

"El pacto necesariamente se impone en las condiciones que resulten de la negociación, sea entrando o no al Gobierno, eso ya se verá, pero no queda otra que ejercer con responsabilidad el mandato de los ciudadanos", ha añadido.

Para Carnero, "el sanchismo no conduce a nada, ni hace que una tierra progrese económicamente y socialmente", ya que con el Gobierno actual del PSOE "han crecido los impuestos y las tasas más de 90 veces".

Ahora bien, no ha querido dar consejos a Alfonso Fernández Mañueco para alcanzar la estabilidad en un Gobierno de coalición con Vox como sucede en el Ayuntamiento de Valladolid porque sabe "perfectamente cuál es el pensamiento que tiene (Mañueco) en relación a esta cuestión".

Preguntado sobre cómo extrapola los resultados de las autonómicas a nivel municipal, aunque ha destacado que "solo son eso, una encuesta", se ha mostrado "plenamente satisfecho" y "dios proveerá y los vallisoletanos mandarán en mayo de 2027".

"Lo que sí digo es que el esfuerzo, el trabajo y la dedicación va a ser total y absoluta como ha venido siéndolo y va a continuar siéndolo", ha precisado.

En este sentido, ha insistido en su idea de "no más sanchismo" y "sí progreso económico y social en la ciudad de Valladolid". "Queda mucho para andar y le pediremos a los ciudadanos la confianza correspondiente. Pero tenemos que seguir trabajando", ha zanjado.

Por último, sobre la satisfacción en el PSOE y más concretamente del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien apuntó en la noche electoral hacia una recuperación de su partido de la Alcaldía, Carnero ha abogado por "no distraerle de su satisfacción". "Estoy encantado de que esté satisfecho", ha ironizado para concluir.