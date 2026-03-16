Quequé, al banquillo por presunto acoso contra Polonia Castellanos: Fiscalía pide dos años de prisión y 6.000 euros

El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra el comunicador Héctor de Miguel Martín, más conocido como Quequé, tras las acusaciones presentadas por el Ministerio Fiscal y la acusación particular.

El proceso judicial, según el auto al que ha tenido acceso este medio, se centra en presuntos delitos de coacciones (acoso) e incitación al odio que se realizaron contra la vallisoletana Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos.

Hay que recordar que el humorista salmantino realizó un 'sketch' en su programa 'Hora Veintipico' en el que dio en antena el teléfono de Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos.

En dicho 'gag', el presentador instaba en tono irónico a no llamar, ni escribir, ni realizar ningún tipo de mención a la perjudicada. Lo que provocó, como posteriormente relató a este medio Castellanos, recibir “Más de mil personas me llamaron para insultarme”.

El Ministerio Fiscal solicita una pena de dos años de prisión por un delito de acoso, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y el ejercicio de su profesión durante el tiempo de la condena.

Mientras que la acusación particular eleva la petición a un total de cuatro años de cárcel: dos años por el delito de incitación al odio y otros dos años por el delito de acoso, sumando además una multa de 24 meses.

Responsabilidad civil y fianza

El tribunal también ha señalado a la Sociedad Española de Radiodifusión (Cadena SER) como responsable civil en la causa.

Según el escrito de la acusación particular, la entidad habría retuiteado el mensaje objeto de la polémica.

En concepto de responsabilidad civil, se solicitan indemnizaciones por daños y perjuicios morales que oscilan entre los 6.000 euros (petición fiscal) y los 12.000 euros (acusación particular).

Como medida cautelar, la magistrada María Teresa Javato Martín ha requerido al acusado y a la entidad responsable la prestación de una fianza de 8.000 euros en el plazo de un día hábil para asegurar posibles responsabilidades pecuniarias.

El auto, fechado el 11 de marzo de 2026, declara como órgano competente para el enjuiciamiento al Tribunal de Instancia Sección Penal de Valladolid.

Contra esta resolución de apertura de juicio oral no cabe recurso alguno, salvo en lo relativo a la situación personal del acusado.