El pequeño pueblo de Valladolid en el que hasta Falange y Alvise ganan al PSOE: “Somos de derechas”

Villán de Tordesillas y las votaciones en el lugar el 15-M.

El PP ha ganado las elecciones en Castilla y León este 15M con 33 procuradores por los 30 del PSOE y los 14 de Vox. UPL obtuvo tres mientras que Por Ávila y Soria Ya se llevaron uno cada uno.

Particular es el resultado que se obtuvo en Villán de Tordesillas, un municipio de la provincia de Valladolid con 122 habitantes en el que la izquierda se derrumbó.

En el lugar Vox obtuvo un total de 47 votos, el 52,80%, eso sí, dos menos que en el año 2022, aunque ganaron de nuevo las elecciones en el lugar.

El PP se llevó un total de 28 votos, o lo que es lo mismo, el 31,46% de los mismos, y dos menos que en los comicios anteriores.

Lo curioso está en que Falange Española de las JONS obtuvo un total de cuatro votos por los cero que tuvo en 2022 y Se Acabó la Fiesta de Alvise se llevó otros 4 votos en el lugar.

Más que el PSOE que consiguió solo dos votos, el 2,24% en el lugar y que IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo En Común que consiguió otros dos.

Los Municipalistas de España Vaciada consiguieron un voto en el lugar.

EL ESPAÑOL de Castilla y León ha hablado con el alcalde de Villán de Tordesillas, José Vidal Adalia, del PP que ha valorado los resultados y ha sido muy claro.

“Somos un pueblo de derechas. Está claro viendo los votos. En una legislatura anterior tuvimos un concejal de Falange”, asegura nuestro entrevistado.

El primer edil suma 7 legislaturas como alcalde en el lugar, desde el año 1999 y asegura, de cara a las elecciones municipales del año que viene que “no le dan miedo estos resultados”.

De momento, mirando a estas Elecciones Regionales Vox arrasa y Falange y Se Acabó la Fiesta sacan más votos que los socialistas y que la izquierda en su conjunto en el lugar.