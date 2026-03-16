Muere una septuagenaria tras caer dentro del hueco de una gloria en una vivienda de un pueblo de Valladolid

Villavicencio de los Caballeros. Fotografía: Ayuntamiento de Villavicencio de los Caballeros.

Una mujer de unos 75 años ha fallecido tras caerse dentro del hueco de una gloria en una vivienda en Villavicencio de los Caballeros, en la provincia de Valladolid, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 12:58 horas de la mañana de este lunes, 16 de marzo, como confirman las mismas fuentes.

Tras recibir el aviso desde la sala del 112 se informó a la Guardia Civil (COS) de Valladolid, a Bomberos de Diputación y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que ha movilizado a un equipo médico, a una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.

También se dio aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, como informa el 112.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado la muerte de la mujer y ha anulado la ambulancia y el helicóptero medicalizado.