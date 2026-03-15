Javier (60), el alguacil de Tordehumos vital para el 15M: “Llevo 40 años preparando todas las elecciones del pueblo”

Javier Álvarez García, el alguacil que prepara todo para el 15M en Tordehumos. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El alguacil de un pueblo es el funcionario municipal que se encarga de ejecutar las acciones directas del alcalde para actuar como enlace entre el Consistorio y los vecinos y pasa por ser una figura esencial en el medio rural.

Realiza tareas polivalentes y se encarga de apoyar en eventos. Entre ellos, las elecciones de este 15 de marzo que se van a celebrar en Castilla y León y que van a dibujar el tablero político resultante para los próximos cuatro años.

En el pueblo vallisoletano de Tordehumos, de 462 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística, Javier Álvarez García es el encargado de llevar a cabo la función de alguacil.

A sus 60 años lleva 40 preparando comicios. Ya tiene todo a punto este domingo para que los vecinos del municipio pucelano ejerzan su derecho al voto con la total de las garantías.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con él para hablarnos de este trabajo y de muchas cosas más.

El alguacil del Ayuntamiento de Tordehumos

“Es complicado definirse a uno mismo. Me gusta ser una persona servicial y, sobre todo, ayudar a los vecinos del pueblo en todo lo que puedo”, asegura nuestro protagonista con orgullo.

Es un amante de la música tradicional. De hecho, es componente del grupo de dulzaina de Tordehumos que lleva el nombre de Zarabandos y, además, bailó unos años en un grupo de danzas.

Es el alguacil del pueblo y le gusta viajar y, sobre todo, disfrutar de la compañía de su familia y amigos. Los momentos con ellos son los que se quedan en la memoria y merecen la pena ser guardados.

En los últimos días la tarea de nuestro protagonista parece sencilla pero no lo es. Todo tiene que estar a punto en la localidad para que los vecinos ejerzan su derecho al voto este domingo, 15 de marzo.

Su labor para el 15M

“Colocamos la cabina, las urnas, la documentación electoral y damos indicaciones de donde se ubica el colegio electoral, que, en este caso, va a estar situado en la planta baja del Ayuntamiento, en la Plaza Mayor número 1”, nos explica Javier.

Javier Álvarez junto al Ayuntamiento de Tordehumos. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Todo en un trabajo que ha comenzado este sábado, 14 de marzo, y que finalizará después del escrutinio en la noche del domingo. Ha tocado montar y tocará desmontar para que la Casa Consistorial continúe con su vida normal este lunes.

“Nunca me ha tocado montar el colegio, pensando en las elecciones, en ninguna otra ciudad o municipio y creo que hacerlo en Tordehumos es más sencillo. Se prepara de la mejor forma posible para que los vecinos ejerzan su derecho al voto”, añade.

Él es consciente de que hace un gran trabajo, muy necesario para el desarrollo de la jornada.

40 años

“Mi trabajo es importante, soy consciente de ello. Pero también el de otras tantas personas que, desde su puesto, logran que todo el proceso electoral se desarrolle con normalidad”, asegura.

“Llevo 40 años preparando todas las elecciones del pueblo. Trabajando en el Ayuntamiento en todos los comicios que se han desarrollado a lo largo de este tiempo”, añade.

El trabajo de Javier, en horas nocturnas y festivas, incluso, es vital y encomiable. Sabe que son días duros de trabajo, pero no queda otra.

Gracias a la preparación de Javier, seguro que en Tordehumos no falta de nada para ejercer el derecho al voto este domingo, 15 de marzo.