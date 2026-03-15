Herido tras salirse y volcar su vehículo en la N-122, en Tordesillas

Un hombre, de 52 años de edad, sufrió esta noche heridas de diversa consideración tras salirse con su vehículo y volcar a la altura del kilómetro 394 de la carreta N-122 en Tordesillas, en el desvío de la A-62 sentido Valladolid, según informan fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El suceso se registró a las 23.41 horas, cuando la Sala de Operaciones del 1-1-2 recibió el aviso del accidente. El varón quedó atrapado en el turismo y, aunque no podía salir estaba consciente. Hasta el lugar del suceso se trasladaron efectivos de la Policía Local de Tordesillas, de la Guardia Civil de Valladolid, así como efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Diputación de Valladolid.

El hombre tuvo que ser evacuado en una ambulancia de soporte vital básico (SVB) al Hospital Universitario Río Hortega.

Por otro lado, un hombre, de 36 años de edad, tuvo que ser evacuado esta madrugada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Medina del Campo (Valladolid), tras sufrir un accidente de coche en la rotonda de Puente Blanca, en la localidad de Íscar.

El suceso se registró hacia las 2.52 horas, cuando el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso. Hasta el lugar se trasladaron efectivos de la Policía Local de Íscar, así como de la Guardia Civil y de Emergencias Sanitarias.

Un equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) atendió al herido, que al final fue trasladado al hospital.