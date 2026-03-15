David (22), la primera vez que es mesa en un pueblo de Valladolid: “76 euros por 12 horas trabajando es muy poco”

David Martín Santos, joven que será mesa en Tordehumos. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Situado al norte de la capital vallisoletana, en la comarca de Tierra de Campos, se ubica la población de Tordehumos que, en la actualidad cuenta, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) con una población de 462 habitantes.

Allí también votarán este 15 de marzo en las elecciones autonómicas que van a decidir el futuro del tablero político de nuestra región. Para ello preparan su lugar de votación y las personas a las que les ha tocado formar parte de la mesa electoral afrontan el reto de estar a la altura ese día tan señalado.

“Estaba volviendo de la universidad y mi padre me escribió un mensaje para decirme que me tocaba ser presidente de mesa electoral. Pensé en que era mala suerte que me tocara a mí”, afirma David Martín Santos.

Él tiene 22 años y será la primera vez que le toque desempeñar este papel, clave, en los comicios de este domingo.

Cuenta, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, cómo afronta el reto.

Le encanta su pueblo

“Soy un joven de 22 años nacido y que vive en Tordehumos. Me encanta estar en el pueblo y pasar tiempo con mi familia, pareja y amigos”, confiesa nuestro protagonista que es estudiante de Educación Primaria en la Universidad de Valladolid y amante del fútbol sala, el pádel, y de pasear por Tordehumos.

Asegura que ha tenido una “infancia muy feliz” y que cuenta con “la mejor familia del mundo” y con unos amigos que “llevan siendo amigos desde que era pequeño”. Confirma que “tiene mucha suerte de ser de Tordehumos”.

“De pequeño quería ser algo que estuviera relacionado con el deporte, pero no tenía muy claro la profesión de la que quería ejercer. Hoy en día ya tengo claro lo que quiero ser, que es ser profesor de Educación Física y también de Educación Infantil”, añade.

Para ello estudia cada día en la Universidad de Valladolid.

Presidente de la mesa electoral para el 15M

“Fue mi padre el que me informó de que me tocaba ser presidente de la mesa electoral este domingo en el pueblo. Es la primera vez que me toca y me lo tomo como una experiencia nueva que nunca he vivido desde dentro”, explica.

Será el presidente en el centro que se habilitará en la planta baja del Ayuntamiento de Tordehumos para que todos los vecinos ejerzan su derecho al voto. Es consciente de que sin él y la ayuda de todos los que se encargan de facilitar el voto de los vecinos, nada sería posible.

“A las 8:00 de la mañana estaré en la planta baja del Ayuntamiento de Tordehumos porque a las 9:00 comienza la votación. A las 20:00 se cierran las meses, pero debo quedarme allí hasta que finalice el escrutinio, el recuento de votos, el cierre de sobres, firma y entrega”, apunta.

Lo tiene todo estudiado y aprendido para que su trabajo salga a las mil maravillas.

Escaso premio

“No tengo miedo a ninguna situación de esta jornada. Aunque sea la primera vez que voy a estar no me preocupa nada. 76 euros por 12 horas trabajando es muy poco. Creo que no hay un equilibrio entre horas y dinero en este caso”, añade.

Sobre el voto afirma que los castellanos y leoneses “elegirán a alguien que va a aportar cosas buenas para nuestra Comunidad”.

“No sé quién ganará estas elecciones y gobernará después, pero espero que quien sea, deje los colores e intereses individuales a un lado y busque el bien común para todos los habitantes de Castilla y León”, explica convencido.

Añade que “es importante que los políticos formen acuerdos y alianzas entre partidos para solucionar los problemas” y “dejen a un lado las diferencias que hay entre sus ideologías”. “Lo importante es que Castilla y León se convierta en una Comunidad Autónoma en la que se pueda vivir en buenas condiciones”, señala.

El joven, de solo 22 años y que se estrena hoy en una mesa electoral aboga por “ver las cosas con optimismo” y tiene el objetivo de que estas elecciones “sirvan para establecer un Gobierno sólido, que busque tender la mano a las aportaciones positivas de otros partidos”.

“Mi deseo es que haya muchos cambios en lo social, económico y en la sanidad. Espero que, desde este 15 de marzo, evolucionemos como sociedad”, finaliza.