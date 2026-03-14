Valladolid saldrá a la calle el 20 de marzo bajo el lema 'No a la guerra, no al fascismo'

Manifestación contra el ataque militar de Estados Unidos e Israel contra Irán L. Pérez ICAL

La plataforma ciudadana 'Valladolid contra la guerra', que aglutina a diversas organizaciones políticas, sociales y sindicales de la ciudad, ha anunciado una nueva movilización masiva para el próximo viernes 20 de marzo.

La marcha, que partirá a las 20:00h desde la Plaza de Colón, recorrerá el centro de la capital bajo una consigna clara: 'No a la guerra, no al fascismo'.

Desde la organización alertan sobre una situación internacional "preocupante y peligrosa".

Denuncian que la ruptura del derecho internacional y la inacción de los organismos globales están imponiendo una "ley del más fuerte" basada en invasiones y agresiones imperialistas.

Frente a este escenario, la plataforma reivindica un retorno urgente a la diplomacia. "No podemos permitir que el gasto militar y la retórica belicista sustituyan al respeto entre naciones", señalan, apostando por un orden mundial basado en la soberanía de los pueblos y la cooperación.

Uno de los puntos clave de esta convocatoria es la relación que la plataforma establece entre el crecimiento de la extrema derecha en los gobiernos internacionales y el aumento de los conflictos armados.

Según explican, estas ideologías, sumadas a intereses expansionistas, son el motor de una escalada que "desangra a los pueblos" mientras los presupuestos militares alcanzan cifras récord.

Además, la movilización recupera el espíritu histórico del "No a la OTAN", coincidiendo con el 40 aniversario del referéndum, para poner el foco en las llamadas "guerras olvidadas", conflictos fuera del foco mediático que responden a luchas de poder de las potencias occidentales.

Un llamamiento

La plataforma advierte de que la guerra no es un evento lejano, sino una amenaza que ya justifica el recorte de libertades y el planteamiento del servicio militar obligatorio en varios países. "No podemos esperar a que la guerra llame a nuestra puerta para salir a defender la paz", subrayan.