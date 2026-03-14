Fallece un motorista de 49 años tras un accidente en la A-62 a la altura de Zaratán

Un hombre de 49 años ha fallecido en la madrugada de este sábado tras sufrir un accidente con su motocicleta en la autovía A-62, a la altura del término municipal de Zaratán, en la provincia de Valladolid.

Según ha informado el servicio de emergencias Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León, la sala de operaciones recibió el aviso a las 5:14 horas, alertando de la salida de vía de una motocicleta en el kilómetro 128 de la A-62, en sentido hacia Salamanca.

Tras recibir la llamada, el 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que movilizó recursos sanitarios hasta el lugar del siniestro.

Una vez allí, los equipos de emergencias solo pudieron confirmar el fallecimiento del motorista, un varón de 49 años.

Asimismo, el Centro Coordinador de Emergencias de Castilla y León solicitó la intervención del GRIPDE (Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias) para prestar apoyo tras el suceso.

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