Cae en Valladolid una 'mula' que estafaba por Bizum inverso fingiendo comprar un coche

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un hombre en Valladolid como presunto autor de una estafa mediante el método del ‘Bizum inverso’.

El arrestado utilizaba cuentas en casas de apuestas y tiendas de segunda mano para blanquear el dinero obtenido ilícitamente de sus víctimas.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de un ciudadano que había publicado un anuncio para vender su vehículo.

El estafador contactó con él suplantando la identidad de un trabajador de una empresa de renombre, una táctica diseñada para proyectar solvencia y generar una falsa sensación de seguridad.

Bajo el pretexto de realizar un pago en concepto de reserva, el delincuente convenció a la víctima para que aceptara dos operaciones de Bizum. Sin embargo, en lugar de recibir el dinero, el vendedor estaba autorizando cargos directos contra su propia cuenta bancaria.

Una vez que el dinero fue transferido, el autor cortó toda comunicación de forma inmediata.

El Grupo de Delitos Tecnológicos rastreó los fondos hasta dos destinos clave. Una casa de apuestas online, donde el dinero se ingresaba para luego ser desviado a una tarjeta bancaria.

Una cadena de artículos de segunda mano, donde se realizó una compra vinculada a la misma operativa.

La investigación técnica confirmó que el número de teléfono utilizado en ambos registros era el mismo, lo que permitió identificar al titular.

Según fuentes policiales, el detenido actuaba como una "mula bancaria": personas que, a cambio de una comisión, ceden sus datos y cuentas para canalizar dinero de origen delictivo, dificultando el rastreo policial.

Reincidencia y puesta en libertad

No es la primera vez que el sospechoso se enfrenta a la justicia. Según consta en el atestado, en agosto de 2025 ya había sido denunciado por hechos idénticos, logrando en aquella ocasión un botín de 943,90 euros.

Tras ser localizado y detenido el pasado miércoles, el varón fue puesto a disposición judicial.

Actualmente se encuentra en libertad con cargos, con la obligación de comparecer ante el juzgado cuando sea requerido.