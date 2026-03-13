De Valladolid a Marruecos por una gran causa: más de 5.000 kilómetros y 11 etapas cargadas de solidaridad

Imagen de la presentación del viaje solidario de Valladolid a Marruecos. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

La Travesía Solidaria Valladolid Marruecos del Automóvil Club Valladolid va a arrancar este lunes, 16 de marzo, su 26ª edición con el reto de completar un total de 11 etapas y más de 5.000 kilómetros de recorrido.

Todo con el fin de hacer llegar medicamentos y material deportivo y didáctico a la zona de Merzouga.

La expedición va a estar encabezada por el piloto vallisoletano Roberto Carranza y ha sido presentada este viernes en el Ayuntamiento de Valladolid.

El acto ha contado con la presencia de la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez; el fundador del Grupo Ambuibérica y presidente de la CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno; el director del Área Corporativa y Portavoz Institucional del Real Valladolid, Jorge Santiago; y el médico de emergencias de UVI móvil y encargado de la supervisión médica, Carlos Olmedo.

Además del componente solidario, la expedición servirá también como escaparate internacional para la ciudad.

Los 32 participantes lucirán en sus sudaderas la marca de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, que también estará presente en los 16 vehículos todoterreno de la caravana.

Con esta iniciativa, la travesía contribuirá a proyectar la imagen de Valladolid en el sur de Marruecos a lo largo de los más de 5.000 kilómetros de recorrido.

Tras la comparecencia, los participantes se han trasladado a la plaza Mayor, donde durante toda la mañana han permanecido expuestos 12 de los 16 vehículos todoterreno que formarán parte en la aventura, integrada por 32 personas, entre ellas pilotos profesionales.

Junto a ellos, una ambulancia medicalizada cedida por el Grupo Ambuibérica, equipada con medicamentos, desfibrilador y camilla de vacío, preparada para intervenir ante cualquier eventualidad durante el trayecto.

El material sanitario ha sido donado por el laboratorio Kern Pharma y la farmacia Eduardo Gómez Arqueros. La supervisión médica correrá a cargo del doctor Carlos Olmedo, médico de urgencias de UVI móvil, acompañado por el cirujano madrileño Alfredo Alonso Poza.

El Real Valladolid vuelve a sumarse a la iniciativa solidaria con la donación de equipamiento deportivo destinado a escuelas del sur de Marruecos. Gracias a este material, en anteriores ediciones se han formado varios equipos de fútbol con el escudo del club vallisoletano en centros educativos y pueblos de la zona, fomentando el deporte como complemento esencial a la educación.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valladolid ha donado material didáctico para las escuelas de la zona de Merzouga, reforzando así el carácter humanitario de una expedición que combina aventura y compromiso social.

Hoja de ruta

La salida oficial tendrá lugar este lunes, 16 de marzo, a las 05.00 horas. Los participantes pondrán rumbo a Tarifa para embarcar en el ferry que les trasladará a Marruecos. En la primera jornada recorrerán cerca de 900 kilómetros en aproximadamente 15 horas, atravesando Tánger hasta alcanzar Assilah, donde realizarán la primera parada nocturna.

Al día siguiente, la caravana se dirigirá hacia Merzouga, epicentro de la acción solidaria. Allí permanecerán siete días distribuyendo medicamentos, material didáctico y equipamiento deportivo, al tiempo que afrontarán recorridos por dunas, ríos de arena, oasis y pistas volcánicas.

El 25 de marzo iniciarán el regreso hacia Tánger en dos exigentes etapas maratón para tomar el ferry de vuelta a España.

Una historia que nació en el año 2000

La Travesía Solidaria Valladolid-Marruecos se remonta al año 2000, cuando el piloto de carreras Roberto Carranza decidió cambiar el asfalto por la tierra con el sueño de competir en el Dakar. Aquel desafío deportivo incorporó desde el principio un marcado carácter humanitario, convertido hoy en uno de los pilares fundamentales de la expedición.

Esa experiencia permitió a Carranza dar el salto al Rally Dakar en 2019 y 2020 junto a su copiloto Juan Carlos Fernández, también presente en esta 26 edición, dentro del equipo Promyges Rally Team. En su debut lograron finalizar la prueba como finishers y alcanzar el puesto 14 en la categoría SxS, contando con el patrocinio del Ayuntamiento de Valladolid.

Ambos se proclamaron, además, campeones de España de Rallyes en la categoría T1N en 2018 y lograron el bronce en 2019.

La 26 edición de la Travesía Solidaria Valladolid-Marruecos cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, el Real Valladolid, Grupo Ambuibérica, Promyges Rally Team, Kern Pharma, la farmacia Eduardo Gómez Arqueros, Action Service, Adarsa, Holesia Correduría de Seguros, Bodegas Eresma y Dehesa de los Canónigos.