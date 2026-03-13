Sánchez presume de "patriota" y recupera la bandera: "Mucho orgullo de ser español, estamos con el derecho internacional"

Intervención del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en el acto de final de campaña en Valladolid con la bandera de España proyectada en la pantalla Miriam Chacón / ICAL

El PSOE ha echado el resto en el cierre de campaña en Castilla y León con el despliegue de sus pesos pesados en Valladolid. El reencuentro de Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero en este mitin ha despertado gran expectación, precisamente cuando ambos líderes, 23 años después, se han conectado en el tiempo con su eslogan del ‘no a la guerra’.

En su intervención, el presidente del Gobierno ha presumido de patriota y ha expresado que ante la “guerra ilegal” de Irán que solo trae sufrimiento siente “mucho orgullo de ser español, porque estamos con el derecho internacional”, frente a quienes confunden el patriotismo con “intereses ajenos”.

Interrumpido en varios momentos del mítin por los gritos del 'no a la guerra', Sánchez calificó al ministro Óscar Puente como un "gran político" que no teme exhibir la bandera de España recientemente en sus redes sociales e ironizó con que Abascal “se enfadó y debe ser porque se puso la constitucional, se pusieron muy nerviosos”.

También apuntó que ser patriota y estar con nuestros aliados es que “cuando alguien se equivoca también se dice, porque esta guerra es un gran error”. Frente al dilema de o guerra o paz, servilismo o soberanía nacional, el Gobierno dijo tenerlo claro: “Paz y mucho orgullo de ser español”.

Para Sánchez ser patriota significa defender el derecho internacional y la soberanía nacional frente al servilismo. ”Es un orgullo ser español y defender los principios, valores y la cuenta de resultados de este gobierno”.

Un mensaje pacifista sobre el que ha girado gran parte de este acto en una abarrotada Cúpula del Milenio, con centenares de personas a la puerta, para arropar al candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, en el que también han intervenido el ministro de Transportes, Óscar Puente y la número 1 por Valladolid, Patricia Gómez Urban.

El presidente del Gobierno ha reivindicado el legado de José Luis Rodríguez Zapatero, quien hace 23 años “nos enseñó cómo ganar a la mentira” al retirar las tropas de Irak, y le dio las gracias por su “valentía y ejemplo”.

Sánchez ha enfatizado que el ‘No a la guerra’ no es solo una postura del Ejecutivo, sino un sentimiento de la mayoría de los españoles “da igual a quien voten”, por lo que mientras el Gobierno “reivindica la paz, la derecha reivindica a Aznar”.

Asimismo, se comprometió a adoptar medidas para amortiguar la subida de precios derivada de la guerra de Oriente Medio: “Por supuesto que pondremos todos los recursos del Estado al servicio de la gente para protegerles de una guerra que no avala el gobierno de España”.

Sánchez cargó duramente contra la derecha y ultraderecha, porque “no puede estar apoyando a quien incendia el mundo y luego quejarse del humo que provoca ese incendio” y defendió que las medidas que más vidas salva es decir ‘no a la guerra’ para que termine cuanto antes.

"No mas tedio de Mañueco ni más odio de Abascal"

Durante su intervención, Sánchez ha calificado de "auténtica vergüenza" que el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, haya pasado 15 años sin adaptar la Ley de Violencia de Género al marco jurídico de la comunidad, un hecho que ha tildado de posición política activa en contra de las mujeres.

En este sentido, ha recordado a las vecinas asesinadas recientemente en Miranda de Ebro para subrayar que la violencia machista no se debate, sino que se combate.

El presidente ha advertido que Mañueco y la ultraderecha han intentado imponer retrocesos ideológicos, como la ley de concordia o el protocolo del latido fetal, pero que el Gobierno de España les ha "parado los pies" mediante recursos ante el Tribunal Constitucional.

Sánchez también ha cargado contra la falta de gestión de la Junta, señalando que Mañueco ha vivido en la "abundancia económica" gracias a que el Gobierno central ha aumentado en un 38% los recursos para la Comunidad, unos fondos que, a su juicio, el PP ha utilizado para privatizar servicios públicos en lugar de blindar la sanidad o la educación.

El líder socialista ha hecho un llamamiento directo a la movilización de todo el voto progresista para concentrarlo en el PSOE, asegurando que el próximo domingo la elección, dijo, es clara: "No mas tedio de Mañueco ni más odio de Abascal, sino cambio de Carlos Martínez y PSOE".

Zapatero: "El PSOE quedará en la historia con mayúsculas"

Por su parte, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha centrado gran parte de su intervención en la defensa de la paz y la memoria democrática, estableciendo un paralelismo directo entre su histórica decisión de retirar las tropas de Irak hace 23 años y la actual postura de Pedro Sánchez frente a los conflictos en Oriente Medio.

El expresidente ha recordado con orgullo cómo se plantó ante la mayor potencia del mundo Estados Unidos para decir "no a una guerra ilegal e inmoral", y ha celebrado que hoy Sánchez mantenga esa misma postura. "El PSOE quedará en la historia con mayúsculas" por no apoyar estas intervenciones tras condenar la actuación de Netanyahu.

En un tono muy crítico con el Partido Popular, Zapatero ha pedido "dignidad" a los líderes de la derecha, sugiriendo que lo mejor que podrían hacer Aznar y los que gobernaban en 2004 es "no volver a hablar del 11 de marzo".

Asimismo, ha calificado de "cobardones" que guardan silencio ante los ataques de Trump al idioma español o las acciones de Israel, mientras sacan pecho atacando a los inmigrantes, a quienes ha defendido como seres humanos que cotizan y mejoran la población en territorios como Castilla y León.

El expresidente ha elogiado la "paciencia" de Pedro Sánchez como su mejor virtud frente a una oposición que, según ha denunciado, emite "200 insultos por segundo" y ha reivindicado la España del feminismo, de los derechos y de la paz.

Para finalizar, Zapatero ha mostrado su confianza en el candidato a la Junta, Carlos Martínez, de quien ha destacado su "estilo Beatle" y su capacidad para escuchar y dialogar.

El expresidente ha vaticinado un gran resultado para el domingo, porque "no sabemos quién va a ganar, pero el PSOE no va a perder, porque la esperanza nunca pierde y esa esperanza es Carlos Martínez", concluyó ante los asistentes de la Cúpula del Milenio.