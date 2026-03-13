Ya es oficial: abierto el plazo para seleccionar 13 proyectos escénicos o musicales en Valladolid hasta esta fecha

La Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid ha convocado una nueva edición de su programa de residencias artísticas.

Todo para el desarrollo de hasta 13 proyectos escénicos o musicales en el Teatro Calderón y en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA).

La dotación presupuestaria es de 50.000 euros y este programa de la Fundación Municipal de Cultura apoya la creación y la investigación artística para poner en valor los procesos creativos y los nuevos lenguajes para que contribuya a fortalecer el tejido cultural, en especial, en el ámbito local.

Residencias en el Teatro Calderón

En lo que tiene que ver con el Teatro Calderón, la convocatoria ‘Horizontes’ seleccionará hasta cinco proyectos escénicos de creación e investigación para su desarrollo en los periodos comprendidos entre el 1 de julio y el 14 de agosto y entre el 1 de septiembre y el 19 de octubre.

Esta línea de residencias apuesta por iniciativas vinculadas a los nuevos lenguajes y formatos escénicos, impulsar la innovación y enriquecer el panorama artístico local mediante el diálogo creativo; a través del apoyo y el acompañamiento de artistas que desarrollen su trabajo en el ámbito de las artes escénicas, vivas, digitales, musicales o del movimiento o en la hibridación de diferentes disciplinas.

Además de una dotación económica de hasta 4600 euros por proyecto, los residentes contarán con diferentes espacios del Teatro Calderón y sus infraestructuras para desarrollar su trabajo.

Residencias en el LAVA

Por su parte, el programa de acompañamiento a la creación ‘Espacios habitados’ del LAVA acogerá dos tipos de residencias: de investigación y de creación.

La primera, enfocada a apoyar la exploración y el futuro desarrollo de proyectos de creación, establece un periodo máximo de cuatro semanas de residencia y una subvención de hasta 2000 euros por idea seleccionada.

En cuanto a las residencias de creación, orientadas a la producción de un montaje, contemplan un periodo de desarrollo de ocho semanas y una dotación económica de hasta 5000 euros por proyecto.

Los residentes seleccionados en la convocatoria ‘Espacios habitados’ contarán con espacios para desarrollar sus propuestas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. En el caso de las residencias de creación, además, el LAVA ofrecerá asesoramiento en materias como producción y distribución y pondrá a disposición de cada proyecto una bolsa de hasta 160 horas de equipo técnico.

Solicitudes y proceso de selección

Los artistas individuales, colectivos y compañías interesados en participar en el programa de residencias artísticas de la FMC deberán enviar su solicitud a través del formulario específico dentro del apartado ‘ayudas y subvenciones’ en la sede electrónica del Ayuntamiento de Valladolid El plazo para concurrir a la convocatoria está abierto hasta las 23:59h del 7 de abril.

El proceso de valoración y selección de proyectos se regirá por criterios como la calidad, la coherencia y el interés de la propuesta, su viabilidad y adecuación a los recursos disponibles, el potencial de su proyección y repercusión o la originalidad y el grado de innovación de la idea. Además, para las propuestas presentadas al programa ‘Espacios habitados’ del LAVA se valorará de forma positiva la incorporación de actividades que acerquen la práctica artística a la ciudadanía.