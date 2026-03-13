Jaime (21), un joven apoderado el 15M: “Siempre he votado al PP. Espero una victoria contundente de Mañueco”

Jaime Esteban, joven apoderado del PP para el 15M. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Ser apoderado es una responsabilidad importante dentro del partido. Estás en el lugar el día de las elecciones para comprobar que todo el proceso electoral se desarrolla con normalidad y transparencia. Miras que las papeletas estén disponibles, que no haya coincidencias y que el escrutinio se realice correctamente”, asegura Jaime Esteban.

Él es un joven de 21 años, afiliado del Partido Popular y coordinador general de Nuevas Generaciones de Valladolid, estudiante en la Universidad de Valladolid, y que estará al pie del cañón este 15 de marzo, cuando se celebran las elecciones autonómicas en Castilla y León.

“Más allá de la parte técnica, para mí es una experiencia muy bonita. Son muchas horas en el colegio electoral, pero después de la campaña, en la que eres tú el que pides el voto, ese día ya está todo hecho. Simplemente ves cómo la gente vota y tú trabajas para que todo salga bien”, explica en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Vota al Partido Popular desde que pudo hacerlo por primera vez, allá por 2023, cuando se celebraron las Municipales y nos cuenta cómo afronta su labor como apoderado en estos comicios, vitales para el futuro de nuestra Comunidad.

La vida de Jaime

“Me considero, ante todo, un joven como cualquier otro. Con las mismas preocupaciones que tiene la gente de mi edad. La dificultad para el acceso a la vivienda, el incierto futuro profesional o las condiciones laborales”, nos cuenta.

También se define como “un joven liberal” que “cree en la libertad económica, en el esfuerzo” y en que “las sociedades prosperan cuando el estado garantiza oportunidades”. Por ello, como afirma, decidió “afiliarse al PP”.

Hablando de su infancia, el vallisoletano asegura que, de pequeño, “no tenía una vocación clara sobre lo que ser de mayor” pero ya desde niño "comenzó a interesarse mucho por la actualidad”.

Jaime Esteban. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“De pequeño ya veía los debates políticos en televisión. Al principio entendía poco, pero con el paso de los años comprendía un poco más. Mi primer contacto directo con la política llegó tras participar en torneos de periodismo tras entrevistar a ministros, políticos y empresarios. Ahí comencé a entender cómo funciona la sociedad”, añade.

Recuerda con cariño su infancia y hace mención a Dueñas (Palencia) donde pasaba sus veranos y añade que los pueblos “son la esencia de Castilla y León” asegurando que la política “tiene que servir para que la gente de la zona rural tenga las mismas oportunidades que en la ciudad”.

Apoderado del PP para el 15M

“No me afilié al Partido Popular por un sentimiento de afinidad emocional, sino por una decisión racional. Consideraba que era el partido que mejor podía gestionar las instituciones. Era la formación que mejor podía gestionar las instituciones y el que mejor representaba mis ideas”, añade.

Con el tiempo, añade, “comenzó a conocer a muchas personas dentro del partido” y a “ver su compromiso con el servicio público” y fue ahí cuando “comenzó a sentir un vínculo más personal con el proyecto”.

Imagen de Jaime Esteban de viaje. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Solo tengo 21 años, así que voto al PP desde las primeras elecciones en las que tuve derecho a hacerlo que fueron en las municipales de 2023. Siempre he votado al PP desde entonces. Espero una victoria contundente de Mañueco este 15M”, apunta.

Como nos explica, el apoderado “supervisa que todo funcione correctamente en el colegio electoral”. Además, también se encarga de “recoger las actas para que el partido pueda verificar los resultados”.

“La del apoderado es una figura clave para garantizar la transparencia del proceso electoral. Gracias a ellos, los partidos pueden comprobar que todo se realiza correctamente y disponer de las actas por si hubiera incidencias”, añade.

“Hay que votar a Alfonso Fernández Mañueco”

Nuestro entrevistado lo tiene claro: “Hay que votar a Alfonso Fernández Mañueco porque ha demostrado que las cosas se pueden hacer bien”, no duda en asegurar y también hace un repaso por el resto de formaciones.

“El PSOE tiene muy difícil hacer oposición cuando los datos de gestión del gobierno autonómico son tan positivos. El hecho de que el PP lleve tantos años gobernando en Castilla y León responde a que la mayoría de los ciudadanos han valorado positivamente esa gestión y renovado su confianza cada comicios”, asegura.

Sobre Vox apunta que es “importante recordar lo que pasó hace dos años” cuando “decidió romper gobiernos autonómicos por una estrategia marcada desde Madrid y vinculada a su situación en las encuestas nacionales” lo que “dice bastante de la prioridad” de la formación de Abascal.

“En Valladolid también se presentan formaciones como Izquierda Unida o Podemos que creo que están actuando directamente contra los intereses de la ciudad”, añade tras asistir a un debate en la Universidad de Valladolid en la que ambas formaciones “criticaron abiertamente a la fábrica de Renault que da empleo, estabilidad y desarrollo”, afirma.

Apuesta por un nuevo Gobierno liderado por el PP

Para Jaime, la mejor forma de que nuestra comunidad autónoma “siga avanzando” pasa por “concentrar el voto en el Partido Popular” porque es “el único que da certezas” mirando al futuro, apelando al lema de la formación.

“A quienes se plantean votar a Vox les diría que, si no quieren que el partido de Sánchez asuma la presidencia de la Junta de Castilla y León, la forma más clara de conseguirlo es votar directamente al Partido Popular. Cuando hay fragmentación política es más difícil tener gobiernos estables, la estabilidad es clara para gobernar”, asegura el joven.

Él tiene “la certeza” de que el PP “va a ganar las elecciones en Castilla y León y a obtener un gran resultado”. Y ensalza a su líder, Alfonso Fernández Mañueco que es “buen gestor y buena persona”.

“Mi deseo es que los ciudadanos de Castilla y León miren los datos y valoren todo lo que ha hecho y está haciendo el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Creo que la mejor forma de que Mañueco siga siendo presidente es apostar directamente por su proyecto y no por experimentos”, finaliza.