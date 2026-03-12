Valladolid presume de un museo en 3D que deleitará a todos: “Se puede disfrutar del arte y la cultura, sin límites”
El Museo de San Joaquín y Santa Ana permite recorrer las joyas del lugar con gafas de realidad virtual y una web que presenta las tallas en 3D.
El Museo de San Joaquín y Santa Ana de Valladolid ha presentado, en la mañana de este jueves, 12 de marzo, un innovador programa de realidad virtual que tiene el objetivo de “garantizar el acceso cultural a las personas con discapacidad visual, auditiva, movilidad reducida y personas mayores”.
Gracias al escaneado 3D, al modelado avanzado y entornos inmersivos, los visitantes van a poder disfrutar de narrativas descriptivas, subtítulos sincronizados y de una accesibilidad total, eliminando barreras físicas y horarios.
El proyecto busca conservar y transmitir el patrimonio del museo mediante la recreación digital tridimensional, acercando la cultura a toda la ciudadanía desde cualquier dispositivo.
“Con esta iniciativa, queremos que todos puedan disfrutar del arte y la historia del museo sin límites”, aseguran desde el Museo de San Joaquín y Santa Ana en un proyecto de quilates y que va a beneficiar a los que más lo necesitan.
A través de una página web con audioguía se puede disfrutar de todas las joyas con las que cuenta el lugar y también con gafas de realidad aumentada.