Valladolid presume de un museo en 3D que deleitará a todos: “Se puede disfrutar del arte y la cultura, sin límites”

Las gafas de realidad aumentada y la web en la que se podrán contemplar las joyas del Museo de San Joaquín y Santa Ana.

El Museo de San Joaquín y Santa Ana de Valladolid ha presentado, en la mañana de este jueves, 12 de marzo, un innovador programa de realidad virtual que tiene el objetivo de “garantizar el acceso cultural a las personas con discapacidad visual, auditiva, movilidad reducida y personas mayores”.

Gracias al escaneado 3D, al modelado avanzado y entornos inmersivos, los visitantes van a poder disfrutar de narrativas descriptivas, subtítulos sincronizados y de una accesibilidad total, eliminando barreras físicas y horarios.

El proyecto busca conservar y transmitir el patrimonio del museo mediante la recreación digital tridimensional, acercando la cultura a toda la ciudadanía desde cualquier dispositivo.

“Con esta iniciativa, queremos que todos puedan disfrutar del arte y la historia del museo sin límites”, aseguran desde el Museo de San Joaquín y Santa Ana en un proyecto de quilates y que va a beneficiar a los que más lo necesitan.

A través de una página web con audioguía se puede disfrutar de todas las joyas con las que cuenta el lugar y también con gafas de realidad aumentada.