La UEMC acoge este sábado a sus futuros estudiantes a los que despertará sus vocaciones con retos reales e inmersivos

Imagen de archivo de la edición de 2025 del Exploration Day de la UEMC

Este sábado, 14 de marzo, la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid celebrará una nueva edición de su Exploration Day, una cita que rompe los esquemas de las tradicionales jornadas de orientación universitaria y propone a los futuros estudiantes una experiencia inmersiva total para proyectarse en escenarios profesionales reales.

Lejos de las pasivas charlas sobre carreras, los asistentes podrán valorar expectativas, descubrir conexiones entre disciplinas que a menudo pasan desapercibidas y visualizar caminos.

Bajo la guía de profesores de la UEMC y la colaboración de estudiantes actuales, se alinearán rigor académico, vivencia universitaria y experiencia profesional para despertar el talento de los participantes y ampliar su perspectiva sobre posibles trayectorias académicas y laborales.

La actividad se llevará a cabo mediante cuatro experiencias inmersivas. En la primera, llamada 'Escuela Activa y Saludable', los alumnos de Educación Primaria, Nutrición Humana y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte diseñarán un plan integral para un colegio que pretende combatir el sedentarismo, fomentar hábitos alimenticios saludables y mejorar el bienestar emocional de su alumnado.

Por otro lado, el reto 'Volver a empezar' permitirá a los participantes de Fisioterapia, Psicología y Terapia Ocupacional organizar un plan de rehabilitación física, emocional y cognitiva para un paciente tras un ictus, con el fin de devolverle su autonomía y reintegrarlo progresivamente en su vida cotidiana.

El sector de la innovación tecnológica y empresarial tendrá igualmente su espacio en el 'Lagar del Duero: el reto de crecer y expandirse'. En su caso, los futuros profesionales de ADE, Ingeniería de Organización Industrial, Derecho, Informática y Publicidad trabajarán en el relevo generacional de una bodega familiar con más de medio siglo de trayectoria, diseñando estrategias de digitalización, optimización de procesos y apertura a nuevos mercados.

Por último, la investigación y la comunicación se fusionarán en 'El enigma de La Casa Azul', un caso en el que los alumnos de Comunicación Audiovisual, Periodismo, Derecho y Criminología analizarán la muerte de la fundadora de una empresa biotecnológica desde una mirada investigadora, mediática y jurídica, con el objetivo de esclarecer los hechos y gestionar la información con responsabilidad pública y rigor.

Con la celebración de este Exploration Day, la UEMC quiere reafirmar su compromiso con una orientación universitaria innovadora, que da a los estudiantes la oportunidad de no solo elegir un grado, sino comenzar a construir su propia identidad profesional, proyectando un futuro multidisciplinar desde la experiencia real.