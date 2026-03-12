La Sala de La Pasión de Valladolid abre la puerta a la mirada de las mujeres creadoras en la historia del arte

'No solo musas' abre sus puertas en la Sala de La Pasión de Valladolid.

La Sala Municipal de Exposiciones de La Pasión, de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) de Valladolid, ha inaugurado este jueves la muestra 'No solo musas'. Una propuesta que reflexiona sobre la mirada de las mujeres creadoras que han contribuido al desarrollo del arte moderno y contemporáneo.

En el acto de apertura han participado la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y la coordinadora de la exposición, Vega Bautista. La muestra podrá ser visitada con entrada gratuita hasta el 12 de abril.

Supone una oportunidad para descubrir la obra de mujeres artistas que, durante siglos, estuvieron entre la visibilidad y el olvido. La exposición enfatiza en 13 creadoras que llevaron a cabo lenguajes propios y que, pese a su relevancia, quedaron relegadas a un segundo plano o han sido recordadas especialmente como amantes o musas de creadores como Fernand Léger, Diego Rivera, Pablo Picasso o Guillaume Apollinaire.

Maria Sibylla Merian, Claudine Bouzonnet-Stella, Anna Maria Vaiani, Ethel Gabain, Nadia Léger, Leonor Fini, Sonia Delaunay (Sarah Elivina Stern), Angelina Beloff, Marie Laurencin, Dora Maar, Mily Possoz, Françoise Gilot y Cècile Reims son las artistas reunidas en la muestra.

El recorrido expositivo abarca distintas corrientes artísticas y momentos de la historia, articulándose en torno a estas creadoras y su contribución al desarrollo del arte.

En el recorrido se descubre la obra de pioneras como la alemana Maria Sibylla Merian, que es considerada una de las primeras pintoras naturalistas de la historia y quien desafió las convenciones de su época al embarcarse en la que fue la primera expedición científica a Surinam para documentar cientos de especies.

También se podrán ver creaciones de la francesa Claudine Bouzonnet-Stella, una de las figuras más destacadas del grabado, o la italiana Anna Maria Vaiani, que consiguió el reconocimiento profesional de su trabajo de ilustración científica. Todas ellas son las que ponen de manifiesto el papel de la mujer en el arte ya en el siglo XVII.

La exposición continúa hacia el contexto de las vanguardias del siglo XX con artistas que desarrollaron trayectorias vinculadas a los movimientos de la modernidad. Es el caso de la artista y litógrafa francesa Ethel Gabain, una de las pocas mujeres de su tiempo que fueron capaces de vivir de la venta de su trabajo. O Nadia Léger, creadora bielorrusa relacionada con el suprematismo y cuyo estilo es precursor del arte pop.

También Marie Laurencin, integrante del círculo de las vanguardias parisinas y Sonia Delaunay, nacida en la Ucrania actual y considerada como una de las figuras clave en el desarrollo del simultaneísmo y el cubismo órfico. Fue, asimismo, la primera mujer a la que el museo del Louvre dedicó una retrospectiva en vida.

Igualmente, junto a ellas, la exposición reúne a artistas que llevaron a cabo su trabajo avanzado el siglo XX, como la argentina Leonor Fini, quien cuestionó con su obra los roles tradicionales de género; la creadora rusa Angelina Beloff que desarrolló su carrera entre Europa y México; o la parisina Dora Maar, a quien se recuerda por su trabajo fotográfico enmarcado en el surrealismo.

La muestra también recupera la figura de Mily Possoz, artista de referencia del grabado y del arte portugués en el siglo pasado, y de dos artistas francesas de amplia trayectoria que fallecieron ya entrado el siglo XXI: Françoise Gilot y Cècile Reims.

A través de su legado, ‘No solo musas’ propone una reflexión sobre la necesidad de reconocer la aportación de estas mujeres, de talento reconocido por los creadores e intelectuales coetáneos, pero posteriormente relegadas a un segundo plano. La exposición invita, así, a contemplar el arte desde una perspectiva más amplia, en la que las mujeres dejan de ocupar el papel de inspiración para convertirse en protagonistas de su propia carrera artística.

‘No solo musas’, producida por c2c Exhibitions, puede visitarse en la Sala de Exposiciones de La Pasión, con entrada gratuita, hasta el 12 de abril. El horario del centro es de martes a domingo y festivos de 12:00 a 14:00 y de 18:30 a 21:30h.

La FMC organiza visitas comentadas a la muestra, totalmente gratuitas, de miércoles a domingo (excepto días 15 y 18 de marzo) a las 20:00h, sin inscripción previa.